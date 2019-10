Donald Trump har fået nok.

Det understreger han i et nyt tweet, der måske tager prisen som et af hans mest opsigtsvækkende.

'Som jeg før tydeligt har sagt, og bare for at gentage mig selv, hvis Tyrkiet gør noget som helst, som jeg - i min store og uovertrufne visdom - mener er over grænsen, så vil jeg fuldkommen ødelægge og udsletteTyrkiets økonomi (jeg har gjort det før!).'

Tweetet fortsætter:

'De (Tyrkiet, red.) må, sammen med Europa og andre, overvåge de tilfangetagne IS-krigere og deres familier. USA har gjort meget mere end nogen kunne have forventet, inklusiv tilfangetagningen af 100 pct. af IS-Kalifatet. Det er på tide, at andre i regionen, nogle meget velhavende, beskytter deres eget territorie. USA ER STOR!'

Det voldsomme tweet kommer efter, at Tyrkiet har planlagt en militæroperation i det nordlige Syrien, som Trump tydeligvis ikke er tilfreds med.

Derfor har han mandag trukket de amerikanske soldater ud af deres baser i det nordøstlige Syrien.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. oktober 2019

»Forsvarsministeriet har gjort det klart over for Tyrkiet, og det samme har præsidenten, at vi ikke støtter en tyrkisk operation i det nordlige Syrien,« siger talsmand Jonathan Hoffman.

Han tilføjer, at USA over for Tyrkiet har advaret om 'mulige destabiliserende konsekvenser' i både 'Tyrkiet, regionen og derudover,' skriver nyhedsbureauet AFP.

En højtstående embedsmand i Pentagon tilføjer, at en tyrkisk offensiv ikke vil gøre regionen mere sikker, og at USA derfor ikke støtter det 'i nogen form'.

»Vi har gjort det klart (over for tyrkerne, red.), at vi ikke støtter denne operation,« siger den unavngivne embedsmand og fortsætter:

»Vi mener, at denne operation er en meget dårlig idé.«

Lederne af begge kamre i USA's kongres kritiserer præsident Trump for tilbagetrækningen af amerikanske soldater fra det nordøstlige Syrien.

Lederen af Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, betegner i en meddelelse tilbagetrækningen som »en alvorlig trussel mod regional sikkerhed og stabilitet.«

Den republikanske leder i Senatet, Mitch McConnell, siger, at »en brat tilbagetrækning af amerikanske styrker fra Syrien kun gavner Rusland, Iran og Assad-regimet.«

Den republikanske senator Lindsey Graham siger, at han vil opfordre Kongressen til at omgøre beslutningen.

Han betegner tilbagetrækningen som »en lurende katastrofe« og siger, at der er kommet »en plet på Amerikas ære for at have vendt ryggen til kurderne.«