Ved mandagens sidste vælgermøder opfordrer Trump alle republikanere til hjælpe med at sikre partiets sejr.

USA's præsident, Donald Trump, kalder en mulig republikansk sejr ved midtvejsvalget for "skrøbelig".

Han benytter derfor mandagens afsluttende vælgermøder til at opfordre støtter af det republikanske parti til at gå til stemmeboksene ved tirsdagens valg i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Natten til tirsdag dansk tid har Trump først deltaget i et vælgermøde i delstaten Indiana, hvorfra han fortsætter videre til Missouri.

I Indiana advarer Trump om, at det vil sætte hans politik under pres, hvis Demokraterne genvinder flertallet i et eller begge af Kongressens to kamre.

- Det hele er meget skrøbeligt. Alt det, jeg har fortalt jer, kan blive rullet tilbage og ændret af Demokraterne, hvis de vinder, lyder det fra Trump.

- I har set, hvordan de (Demokraterne, red.) har opført sig. I kan se, hvad der sker med dem. De er virkelig blevet radikaliseret, siger han videre om sine politiske modstandere.

Republikanerne har forud for midtvejsvalget flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Ved valget er samtlige 435 pladser i Repræsentanternes Hus på valg, mens der skal sættes navne på 35 af de 100 pladser i Kongressens andet kammer, Senatet.

Mandag har Trump skruet bissen på over for flere demokratiske modstandere, som han blandt andet har kaldt øgenavne og kaldt for "dårlige personer". Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alligevel siger han mandag, at han ville ønske, at han havde haft en blødere retorik i sine to første år som præsident.

I et interview med Sinclair Broadcasting, der er et af de største tv-selskaber i USA, svarer han på, om der er noget han har fortrudt fra sin tid som præsident.

- Jeg ville gerne have haft en blødere tone. Jeg føler til en vis grad ikke, at jeg har haft et valg, siger Trump.

- Men måske har jeg haft et valg, og måske kunne jeg have været blødere.

