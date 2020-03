Den amerikanske præsident beskriver viruspandemien som en "pest" og forudser to "smertefulde uger".

USA står foran to "meget smertefulde uger" som følge af en stigning i coronavirustilfælde. Det siger præsident Donald Trump.

Trump beskriver pandemien som en "pest".

- Jeg vil have, at hver eneste amerikaner er forberedt på de vanskelige dage, som ligger forude, siger Trump på sit daglige pressemøde sent tirsdag aften dansk tid.

Han understreger vigtigheden af, at befolkningen følger de anvisninger for at mindske risikoen for at blive smittet, som regeringen har udstukket.

- Det er helt afgørende, at det amerikanske folk holder sig til retningslinjerne de næste 30 dage. Det er et spørgsmål om liv eller død, siger Trump på pressemødet ved Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vores styrke vil blive testet og vores udholdenhed vil blive afprøvet,

Delstaten New York er hårdest ramt af det smitsomme virus, og udbruddet er især gået hårdt ud over New York City, der er USA's største by.

Storbyens sundhedsmyndighed opdaterer to gange dagligt udviklingen, og ved tirsdagens anden udmelding var antallet af døde opgjort til 1096, skriver Bloomberg News.

Det var en stigning fra 932 i tirsdagens første opdatering. Værst ramt er bydelen Queens med 376 dødsfald.

New York er dermed blevet epicentret for udbruddet i USA. De mange smittetilfælde - over 75.000 - udgør en alvorlig belastning for sygehusvæsnet, selv om det langt fra er dem alle, der får brug for hospitalsbehandling.

Deborah Birx, der koordinerer indsatsen i Det Hvide Hus mod udbruddet, illustrerede med plancher på pressemødet, hvordan antallet af virusdødsfald forventes at udvikle sig til mellem 100.000 og 200.000 de næste to uger. Tirsdag var dødstallet for hele USA på 3415.

- Der er ingen magisk vaccine eller behandling, siger Deborah Birx.

/ritzau/