Amerikanere skal ikke tage til Venezuela, skriver Donald Trump på Twitter og spår uro i landet.

Amerikanere skal holde sig ude af Venezuela, indtil de får andet at vide. Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter onsdag.

- Massive protester forventes i dag. Amerikanske statsborgere bør ikke rejse til Venezuela, indtil vi siger andet, skriver han.

Tirsdag advarede Trumps sikkerhedsrådgiver, John Bolton, om "seriøse konsekvenser", hvis Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, eller hans regering gør skade på oppositionens leder, Juan Guaidó.

Den amerikanske regering vil ikke udelukke nogen reaktion - heller ikke en militær. Ved et pressemøde blev John Bolton fotograferet med en notesblok, hvorpå der stod "5000 soldater til Colombia". Colombia er nabo til Venezuela.

Den politiske uro i Venezuela er spidset til, efter Juan Guaidó, der er formand for parlamentet, har udråbt sig selv som præsident. Maduro nægter at gå af og anklager Guaido for at begå et kup.

USA, EU og en række vestlige lande støtter Guaido eller hans krav om et nyvalg. Maduro nægter og har fået støtte fra Kina, Rusland og Iran.

/ritzau/Reuters