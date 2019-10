Blot to dage efter, det kom frem, at den mangeårige leder af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, var blevet dræbt under en militæraktion, er endnu et højtplaceret IS-medlem dræbt.

Der skulle være tale om Abu Bakr al-Baghdadis stedfortræder.

Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, på Twitter:

'Har lige bekræftet, at Abu Bakr al-Baghdadis mest sandsynlige afløser er blevet dræbt af amerikanske tropper,' lyder det.

'Han ville højst sandsynligt havde overtaget topposten. Nu er han også død,' tilføjer han.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Den amerikanske præsident sætter ikke navn på den dræbte.

Den amerikanske militære aktion, der førte til Abu Bakr al-Baghdadis død, blev gennemført i weekenden. Dagen efter fortalte Donald Trump om missionen på et pressemøde.

Under angrebet forsøgte den berygtede IS-leder at få sin familie ud af byen Barisha i Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien, og de havde kurs mod den tyrkiske grænse.

Ifølge Donald Trump havde IS-lederen et bombebælte spændt til kroppen, som han udløste, efter han var kravlet ind i en tunnel.

Tre af al-Baghdadis børn var med ham under angrebet.

De omkom, da bæltet blev udløst.

