Donald Trump vil bruge 25 milliarder dollar på at bygge sin grænsemur til Mexico, fortæller han journalister.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, er åben for konceptet om at give unge indvandrere under Daca-ordningen statsborgerskab i USA i 10-12 år.

Det siger han til journalister i Det Hvide Hus onsdag.

Tidligere præsident Barack Obama indførte programmet Daca, der omhandler unge indvandrere, som kom illegalt til USA som børn.

De risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen, som lod dem blive i landet og studere eller arbejde i en periode.

Donald Trump gentager onsdag desuden sit valgløfte om at bygge en mur langs USA's grænse mod Mexico.

Han fortæller således, at han vil sætte 25 milliarder dollar - eller cirka 150 milliarder kroner - i en fond til at bygge muren.

/ritzau/Reuters