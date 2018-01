Med ny plan baner Trump vej for statsborgerskab til 1,8 millioner unge immigranter, der kom til USA som børn.

Washington. USA's præsident, Donald Trump, er klar med en plan, der vil bane vej for statsborgerskab til op mod 1,8 millioner af de såkaldte dreamers.

Det oplyser embedsmænd i Det Hvide Hus torsdag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dreamers er unge immigranter, der er kommet til USA ulovligt som børn.

Planen fra Det Hvide Hus kommer, dagen efter at Trump sagde, at han er åben over for idéen om at give de unge immigranter under den såkaldte Daca-ordning statsborgerskab i USA over en periode på 10-12 år.

Det var tidligere præsident Barack Obama, der indførte programmet Daca. Det tillader de unge immigranter at blive i landet og studere eller arbejde for to år ad gangen.

Men de unge immigranter risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen.

/ritzau/Reuters