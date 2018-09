Det bliver interessant at høre, hvad kvinden, der anklager Kavanaugh for overgreb, har at sige, siger Trump.

New York. USA's præsident, Donald Trump, vil ikke udelukke, at han kan ændre mening om sin kandidat til det ledige sæde i landets højesteret, dommer Brett Kavanaugh.

Det siger han på et pressemøde i New York sent onsdag eftermiddag lokal tid.

- Hvis jeg troede, at Brett Kavanaugh var skyldig i seksuelt krænkende adfærd, så ville jeg trække min nominering tilbage, siger han foran de fremmødte journalister.

Donald Trump forklarer, at hans holdning vil afhænge af, hvordan en høring torsdag om Kavanaughs påståede seksuelle overgreb fremsat af kvinden Christine Blasey Ford vil gå.

- Jeg kan altid overbevises. Det bliver interessant at høre, hvad hun (Christine Blasey Ford, red.) har at sige, siger Trump.

Onsdagens pressemøde bliver holdt i kølvandet på en tredje kvindes beskyldninger mod Brett Kavanaugh om upassende opførsel i hans ungdomstid.

Kvinden, Julie Swetnick, siger, at hun ved flere fester i Washington i perioden mellem 1981 og 1983 oplevede Kavanaugh være seksuelt nærgående og fysisk aggressiv over for piger.

Anklagerne kommer, efter at to andre kvinder de seneste uger er stået frem og har sagt, at Kavanaugh forulempede dem seksuelt i begyndelsen af 1980'erne.

Christine Blasey Ford siger, at hun blev forsøgt voldtaget af Kavanaugh til en fest, da de begge var teenagere.

Donald Trump har tidligere kaldt anklagerne mod Brett Kavanaugh for "fuldstændigt politiske".

Senatets retsudvalg vil fredag stemme om, hvorvidt Kavanaugh kan anbefales til det ledige sæde i USA's højesteret.

Dermed vil afstemningen finde sted dagen efter en høring om Kavanaughs påståede seksuelle overgreb.

Her ventes både Brett Kavanaugh og Christine Blasey Ford at afgive forklaring.

Ifølge netmediet Politico ønsker medlemmerne af retsudvalget allerede onsdag at udspørge Kavanaugh om de seneste beskyldninger fra den tredje kvinde, Julie Swetnick.

Nyhedsbureauet AP skriver, at udvalget også har spurgt Swetnick, om hun kan lade sig udspørge over telefonen onsdag.

