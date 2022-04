Der blev lagt en voldsom retorik for dagen, da tv-værten Vladimir Solovyov, der har en tæt relation til Ruslands regering, tonede frem på den statsejede tv-kanal Russia-1 for få dage siden.

»De facto er vi ved at starte en krig mod NATO-landene. Vi vil ødelægge NATOs krigsmaskine og landenes borgere. Når denne her operation er forbi, vil NATO blive nødt til at spørge sig selv: Har vi nok våben til at forsvare os selv? Har vi noget tilbage at forsvare? Og vi vil ikke vise dem nåde,« sagde Vladimir Solovyov på direkte tv.

Claus Mathiesen, militæranalytiker, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, beskriver Vladimir Solovyov som en både elsket og kontroversiel figur i Rusland, der formentlig er mangemillionær efter at have lavet nogle »fikse aftaler« efter Sovjetunionens fald i 90erne.

Om der er hold i hans krigserklæring mod NATO-landene, vender vi tilbage til. Lad os først lige runde, hvilken karakter Vladimir Solovyov er.

»Han er først og fremmest kendt for at være vært på tv-programmer, der skal sikre Putins popularitet. Han har længe haft gæster i studiet siden begyndelsen af 90erne, der skulle tale godt om Putin,« siger Claus Mathiesen.

»Vladimir Solovyov har uden tvivl været med til at skabe Putins store popularitet, og han har også været med til at sikre, at Putin fik sin tredje periode tilbage i 2012.«

Den russiske tv-vært har tre villaer i Italien, der anslås at have en samlet værdi på 8,7 millioner dollar. Det svarer til knap 60 millioner danske kroner.

De blev i begyndelsen af april udsat for hærværk, efter Vladimir Solovyov udtrykte sin støtte til den russiske præsident Vladimir Putin.

Sådan så Solovyovs pool ud. Alle hans villaer er blevet beslaglagt af myndighederne, efter at tv-værten er blevet pålagt sanktioner for hans tilknytning til den russiske præsident. Foto: FLAVIO LO SCALZO Vis mere Sådan så Solovyovs pool ud. Alle hans villaer er blevet beslaglagt af myndighederne, efter at tv-værten er blevet pålagt sanktioner for hans tilknytning til den russiske præsident. Foto: FLAVIO LO SCALZO

En blev sat i brand, mens den anden pool blev farvet rød, og der er blevet skrevet og kastet med rød maling på villaen. Det er altså tydeligt at se, at han ikke har den helt store opbakning i Vesten.

Ifølge Vladimir Solovyov og andre værter på kanalen Russia-1 er invasionen af Ukraine kun begyndelsen. Et videoklip fra liveudsendelsen har floreret på Twitter de sidste par dage. På klippet ser man Vladimir Solovyov tale direkte til seerne. Herunder kan du se videoen:

Meanwhile on Russian state TV: host Vladimir Solovyov threatens Europe and all NATO countries, asking whether they will have enough weapons and people to defend themselves once Russia's "special operation" in Ukraine comes to an end. Solovyov adds: "There will be no mercy." pic.twitter.com/fCN3vfZy4N — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 20, 2022

Claus Mathiesen bekræfter, at oversættelsen til engelsk, der er at finde på Twitter, er korrekt.

Skal vi frygte, at der ligger handling bag Vladimir Solovyovs ord?

»Man skal ikke tage alle ordene for pålydende, gudskelov. Der er andre lignende programmer, som man kan kategorisere som direkte hadprogrammer, hvor der bliver sagt endnu værre ting. Det er ikke et unikt klip fra russiske, statsejede programmer,« lyder det fra Claus Mathiesen.

Dog peger han på, at man ved at se klippet får et godt indblik i, hvilken stemning man forsøger at skabe i Rusland.

»Han siger muligvis de her ting, fordi det er ved at gå op for det russiske folk, at den her krig – som man jo ikke må kalde den i Rusland – ikke går helt efter planen. Det prøver man nu at forklare med, at man ikke er i krig med Ukraine, men hele vesten – i særdeleshed USA.«

Vladimir Solovyov er en meget populær figur, og derfor vægter hans ord højt i befolkningens bevidsthed, forklarer Claus Mathiesen.

»Det man også skal huske at hæfte sig ved, er, at Vladimir Solovyov er systemets mand. Alt han siger, kommer formentlig fra et højere sted.«