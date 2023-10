Hamas tog Israel på sengen, da terrororganisationen i weekenden gennemførte voldsomme angreb – med død, ødelæggelse og rædsel til følge.

Den israelske reaktion har ikke ladet vente på sig – og nu er jagten gået ind på især én mand.

Det drejer sig om Hamas' leder Yahya Sinwar.

Talsmanden for den israelske hær, Daniel Hagari, kom således med en direkte trussel mod Hamas-lederen under en pressekonference mandag.

»Yahya Sinwar er denne kampagnes øverstkommanderende, og han er en død mand,« lød det fra Hagari ifølge The Times of Israel.

Talsmanden tilføjede, at Hamas' militære og politiske lederskab og alle terrororganisationens aktiver er legitime angrebsmål.

Det israelske militær oplyser tirsdag, at militante fra Hamas 'ikke har nogen steder at gemme sig Gaza', og at luftvåbnet gennemfører hidtil uset intense luftangreb mod den palæstinensiske enklave hver fjerde time.

»Vi kommer til at nå dem over alt,« siger Daniel Hagari ifølge Reuters.

Du kan følge udviklingen i krigen mellem Hamas og Israel i vores liveblog, som du finder lige HER.