En 31-årig mand fra den amerikanske stat New Jersey er fængslet, efter han har sendt adskillige emails til lokale landmænd - og bedt om at have sex med deres dyr.

Ifølge politiet blev han rasende, når han fik afslag på sin forespørgsel, og han begyndte at chikanere landmændene og satte metalspirer op i deres indkørsler for at punktere deres biler.

Richard Decker begyndte at sende sine, for de fleste mennesker, noget usædvanlige spørgsmål til landmændene i august måned 2018, og han fortsatte indtil oktober i år.

Han spurgte om lov til at have sex med deres køer og heste, rapporterer New Jersey Herald.

Ved den første høring i retten var dommeren Peter Conforti kun 45 minutter om at beslutte, at Decker skulle blive i fængslet.

Han var nemlig ikke sikker på, at der fandtes nogen forordning, der garanterer sikkerheden for offentligheden.

Ved et tilfælde truede han med at slå en landmands kone med en træstok, hvis han ikke fik lov til at bedække hans dyr.

Og adskillige af landmændene sagde, at deres bildæk var blevet skadet af de spidse metalspirer. Det skriver New York Post.

Richard Decker blev arresteret den 3. oktober, efter at politiet gennemsøgte hans hjem, og han kan sigtes for hele 22 kriminelle handlinger.

Der fandt de blandt andet en .22 kalibers pistol, pile med eksplosiver og metalspirer mage til dem, han har brugt ved indkørslerne til gårdene.

Deckers advokat, Daniel Palazzo, advokerede på den anden side for, at hans klient skulle sættes fri. Han har ingen kriminel historie, et fuldtidsjob der venter og sagen indebærer ingen voldelige sigtelser.

»Han havde aldrig direkte kontakt med nogen i denne sag, og eksplosiverne var blot fyrværkeri,« sagde Palazzo. »De blev opbevaret i dåser og var ikke beregnet på at blive brugt på nogen.«

Assisterede anklager Magdelen Czykier var bestemt ikke enig:

Hun sagde at Decker ikke havde nogen legal ret til at have eksplosiver og et skydevåben i hjemmet.

Sammen med Deckers 'opførsel' gjorde det, at han udgjorde en alvorlig risiko for samfundet.

Han bliver tilbageholdt uden kaution, mens han venter på endnu en tur for retten den 4. november.