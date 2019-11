Stærke spændinger truer Canadas enhed. Den stærkeste minister skal tage sig af oprørske provinser.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, foretog onsdag en ministerrokade i sin regering. Han flyttede udenrigsminister Chrystia Freeland til en ny post, hvor hun skal tage sig af en ulmende krise omkring national enhed.

Freeland, som vandt stor respekt, da hun ledede Canadas forhandlingsteam ved forhandlingerne om en ny kontinental handelsaftale, får i sin nye funktion rang af vicepremierminister.

Hun skal blandt andet tage sig af splittelse i de vestlige olieproducerende provinser Alberta og Saskatchewan, hvor der er udbredt vrede over ny miljølovgivning, som svækker energiindustrien.

Trudeaus liberale parti mistede dets flertal ved parlamentsvalget i oktober, og partiet har nu ingen parlamentarikere eller naturlige politiske repræsentanter i de to provinser.

Meningsmålinger viser, at separatistiske strømninger tager til i de to områder - navnligt i Alberta.

- Hvad enten det drejer sig om skabe bedre økonomiske kår for middelklassen, indgreb mod klimaforandringer eller sikkerhed i vort samfund, så vil vi arbejde utrætteligt for alle canadiere, siger Trudeau i en erklæring.

Freeland er tæt på Trudeau og hans rådgivere, som opfatter hende som et af de stærkeste medlemmer af regeringen. Hun nævnes ofte som Trudeaus mulige arvtager.

Der er også stærke separatistiske spændinger i den fransktalende provins Quebec, hvor en folkeafstemning i 1995 om uafhængighed viste, at næsten halvdelen af indbyggerne ønskede løsrivelse fra Canada.

Trudeau, som også er under pres for at få afsluttet en strejke i det statslige togselskab, vestlige industriområder, udnævnte François-Philippe Champagne, tidligere trafikminister, til ny udenrigsminister. Finansminister Bill Morneau forbliver på sin post.

