Torsdag blev den canadiske premierminister igen spurgt ind til en gammel sag om en kvindelig journalist.

Ottawa. Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, måtte igen torsdag forsvare sig mod anklager om at have befamlet en kvinde for næsten to årtier siden.

Efter et møde med provinsen Ontarios nye premierminister blev Trudeau, der er erklæret feminist, spurgt ind til påstanden om, at han tilbage i 2000 skulle have befamlet en kvindelig journalist under en musikfestival i byen Creston i provinsen British Columbia.

- Jeg føler ikke, at jeg handlede på nogen uhensigtsmæssig måde, men jeg respekterer det faktum, at en anden kan have oplevet det anderledes, siger Trudeau.

De oprindelige anklager mod Justin Trudeau, der var 28 år i 2000 og ikke involveret i politik, har tidligere undskyldt for sin opførsel.

Han har også udtalt, at han "ikke ville have været så direkte", hvis han havde vidst, at kvinden var journalist.

Torsdag blev Justin Trudeau også spurgt, om han har tænkt sig at indlede en undersøgelse af sagen, hans nultolerance over for seksuelle overgreb taget i betragtning.

Dette spørgsmål undlod han at svare på, men gentog flere gange, at han tror, at han ikke har handlet uhensigtsmæssigt.

Samtidig understregede han, at "det er ikke kun én side af sagen, der betyder noget" i sådanne tilfælde, og at samfundet bør reflektere over dette spørgsmål.

- Ofte oplever en mand, at et møde er venligt eller ikke upassende, mens en kvinde - især i en professionel kontekst - kan opleve det anderledes. Det er vi nødt til at respektere.

Justin Trudeau tilføjer, at hverken han eller nogen af hans ansatte har forsøgt at kontakte den pågældende journalist.

Det canadiske nyhedsmedie CBC rapporterer, at det har været i kontakt med journalisten, og at hun hverken ønsker at få sit navn frem eller blive forbundet med dækningen af sagen.

/ritzau/AFP