En video af en anholdelse af en leder af Canadas urbefolkning rejser alvorlige spørgsmål, siger Trudeau.

En nyligt offentliggjort video af en voldsom anholdelse af en leder af den oprindelige befolkning i Canada er "chokerende" og rejser alvorlige spørgsmål.

Det siger den canadiske premierminister, Justin Trudeau.

Videoen er filmet fra instrumentbrættet i en politibil og frigivet af Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Den viser et optrin mellem to betjente og den indfødte leder Allan Adam, hans hustru og hans niece i Fort McMurray, Alberta, 10. marts.

I den 12 minutter lange video nærmer Allan Adam sig en politibil parkeret bag ham på en parkeringsplads foran et kasino for at klage over chikane.

Da betjenten gentagne gange beordrer Adam tilbage i hans pickup, advarer Adam om, at de to har et problem.

Senere stiger Adam ud af sin pickup, mens han bander og fjerner sin jakke og indtager en kampposition.

Efter at han er steget ud af sin pickup en sidste gang, bliver han fysisk holdt tilbage af en af betjentene, mens den anden tackler ham, så han falder til jorden. En af betjentene slår ham derefter i ansigtet.

Allan Adam bliver lagt i håndjern og ført væk med blod i ansigtet.

- Vi har nu alle set den chokerende video af leder Adams anholdelse, og vi er nødt til at komme til bunds i det her, siger Justin Trudeau til journalister i Ottawa.

- Jeg har alvorlige spørgsmål om, hvad der skete, tilføjer han.

Urbefolkningen i Canada har kritiseret det canadiske politi for to andre nylige hændelser.

Justin Trudeau har tidligere sagt, at alle canadiske betjente skal være udstyret med kropskameraer.

Siden en sort amerikaner ved navn George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis i USA 25. maj, har der været protester mod racisme og politivold verden over.

