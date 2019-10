Canadas premierminister var under heftig beskydning i en to timer lang tv-debat med seks partiledere.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, blev igen udsat for vedholdende angreb under en partilederdebat mandag.

Særligt hårde var ordene fra Trudeaus største rival, Andrew Scheer fra Det Konservative Parti.

Han beskyldte den liberale premierminister for at være en svindler uden moral.

- Han kan ikke engang huske, hvor mange han har malet sig i "blackface", for sandheden er, at han altid har en maske på, sagde Scheer i løbet af den to timer lange tv-debat.

Trudeau måtte i september undskylde flere gange for episoder for årtier siden, hvor han havde malet sit ansigt mørkt i forbindelse med kostumefester.

Handlingerne har premierministeren selv kaldt "racistiske".

Men den tidligere så populære Trudeau fortalte ikke med det samme, da sagen begyndte at rulle, hvor mange gange han havde malet sig i "blackface", og det slog Scheer hårdt ned på i debatten.

- Hr. Trudeau, du er en fupmager og en svindler, og du fortjener ikke at lede dette land, sagde Scheer.

Under de gentagne angreb ledte Trudeau flere gange efter ordene, selv om han sjældent fik mulighed for at svare direkte.

Men han svarede blandt andet igen ved at beskylde Scheer for i urimelig grad at tilgodese de rigeste i samfundet.

- Du svarede ikke på spørgsmålet om, hvorfor du vil sænke skatterne for multimillionærerne med 50.000 canadiske dollar, sagde Trudeau.

Ordet "blackface" bruges om en nedladende og karikeret form for sminke, der første gang blev brugt i 1800-tallet for at efterligne sorte slaver.

/ritzau/Reuters