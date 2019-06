En dispensation, der før har givet religiøse lov til ikke at lade børn vaccinere mod mæslinger, er nu ophævet.

Religiøse grupper i New York må ikke længere nægte at lade børn i skolealderen vaccinere mod mæslinger.

Det skyldes det værste udbrud af mæslinger i USA i årtier, hvor især New York med over 800 tilfælde er hårdt ramt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det demokratiskledede Senat og den lovgivende forsamling i New York stemte torsdag for at ophæve en dispensation, der indtil nu har givet forældre lov til at nægte at lade deres børn vaccinere af religiøse årsager.

Lovændringen blev underskrevet af den demokratiske guvernør Andrew Cuomo torsdag og trådte i kraft øjeblikkeligt.

Flere end 1000 personer i USA er på nuværende tidspunkt smittet med mæslinger. Men flere andre lande melder også om usædvanligt mange tilfælde af den smitsomme sygdom.

Ifølge FN's børneorganisation, Unicef, er kimen til den "alarmerende" tendens lagt år tilbage. Problemet er, at millioner af børn ikke er vaccineret.

I 2017 døde omkring 110.000 mennesker af mæslinger. Hovedparten af dem var børn. Det svarede til en stigning på 22 procent i forhold til 2016, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de industrialiserede nationer topper USA Unicefs liste over lande, hvor flest børn ikke er vaccineret. Fra 2010 til 2017 drejede det sig om over 2,5 millioner amerikanske børn.

/ritzau/