Højrefløjens kandidat i Brasilien trækker kontroversiel plan tilbage forud for søndagens præsidentvalg.

Rio de Janeiro. Det bliver beskrevet som Brasiliens mest polariserede valg i årtier.

Søndag afholder brasilianerne anden runde i landets præsidentvalg. Og få dage inden valget stiger spændingen om udfaldet.

Højrefløjens yderliggående kandidat, Jair Bolsonaro, førte ellers stort over sin rival i valgets første runde i begyndelsen af oktober og har haft en solid førerposition i politiske målinger efterfølgende.

Men torsdag tilkendegav hans rival, arbejderpartiets Fernando Haddad, at han er optimistisk inden valget.

- Bolsonaro sagde sidste søndag, at han ville feje oppositionen væk. Altså, han kommer ikke til at have en opposition, for han kommer ikke til at regere.

- Vi vinder det her, skrev Haddad på Twitter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kom i kølvandet på en politisk måling, der viste, at 56 procent af de brasilianske vælgere har i sinde at stemme på højrefløjens Bolsonaro.

44 procent vil angiveligt sætte deres kryds ved venstrefløjens Haddad.

Dermed er Bolsonaros føring svundet med seks procentpoint på en uge.

Bolsonaro er den kandidat, der har gjort sig mest bemærket i valgkampen.

Han er blevet beskyldt for at opildne til vold og fremme falske nyheder og bliver af politiske kommentatorer kaldt "Tropiske Trump". Dette skyldes hans store følge på de sociale medier, stridslystne retorik og mange kvinder.

Bolsonaro har desuden gjort sig bemærket med opsigtsvækkende synspunkter, som at Brasilien skal følge USA og trække sig ud af klimaaftalen fra Paris fra 2015.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen i 2017 med stor forundring fra andre vestlige lande til følge.

Men kort tid før valget bløder Bolsonaro nu op og trækker i land. Torsdag fastslog han ifølge Reuters, at der alligevel ikke bliver et brasiliansk exit fra aftalen, hvis han bliver valgt som præsident.

Brasilien - der lægger jord til størstedelen af Amazonas-regnskoven, og som er et af verdens største lande - er netop i klimasammenhæng en vigtig spiller.

Jair Bolsonaro er kendt som stor beundrer af Donald Trump og for at have et nostalgisk syn på det militære diktatur i Brasilien fra 1964 til 1985.

Han var tæt på at vinde den første valgrunde af præsidentvalget.

Med 46,3 procent af stemmerne førte han stort over Haddad, der fik 29 procent af stemmerne. Men det var ikke nok til at afgøre valget, som derfor skal afgøres ved anden valgrunde søndag.

/ritzau/