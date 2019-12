Samoa og Amerikansk Samoa er naboer ude i Stillehavet, men nytåret bliver skudt ind med 25 timers forskel.

Nytårsfestlighederne rundt om på kloden begynder allerede klokken 11.00 dansk tid tirsdag formiddag, når østaterne Samoa og Kiribati midt ude i Stillehavet som de første kan hilse det nye år velkommen.

Derimod må indbyggerne på naboøen Amerikansk Samoa cirka 200 kilometer øst fra Samoa vente et helt døgn på at åbne champagneflaskerne.

Begge øgrupper ligger tæt på den internationale datolinje, men i 2012 besluttede Samoa at skifte til den anden side af linjen og dermed til en anden tidszone.

Det skete for at tilpasse sig handelspartnerne Australien og New Zealand og turister derfra.

Siden har Samoa været omkring et døgn foran Amerikansk Samoa, der bliver sidst til at ringe nytåret ind 25 timer senere end på Samoa.

Her er de danske tidspunkter for nytåret verden over:

Tirsdag den 31. december 2019:

11:00: Samoa/Kiribati.

12:00: New Zealand.

14:00: Det meste af Australien og otte andre områder/lande.

16:00: Japan, Sydkorea og fire andre.

17:00: Kina, Filippinerne og ti andre.

18:00: Det meste af Indonesien, Thailand og syv andre.

19:00: Bangladesh og seks andre.

19:15: Nepal.

19:30: Indien og Sri Lanka.

20:00: Pakistan og otte andre.

20:30: Afghanistan og otte andre.

21:00: Aserbajdsjan og otte andre.

21:30: Iran.

22:00 Rusland (Moskva) og 22 andre.

23:00 Grækenland og 31 andre.

24:00 Danmark og 43 andre.

Onsdag den 1. januar 2020:

01:00: Storbritannien og 26 andre.

03:00: Dele af Brasilien.

04:00: Argentina, regioner i Brasilien.

04:30: Dele af Canada samt 29 andre.

06:00: USA (østkysten), dele af Canada.

09:00: USA (vestkysten).

11:00: Hawaii.

12:00: Amerikansk Samoa.

Kilder: CNN og dpa.

