Oversvømmelser, blæst og tornadolignende fænomener.

De første tegn på, at den tropiske storm Barry er ved at melde sin ankomst, har allerede ramt den amerikanske stat Louisiana herunder byen New Orleans.

Videoen, der viser en skypumpe og voldsom regn, er et af de klare eksempler på, at den tropiske storm med tilnavnet Barry er på vej mod Louisiana.

Det forventes, at Barry rammer Louisianas kystlinje lørdag morgen i form af en tornado.

CNN fortæller, at den tropiske storm Barry lige nu bevæger sig gennem den Mexicanske Golf, og at mindst 45 områder i Louisiana er underlagt ‘Storm Surge Wach’, hvilket betyder, at der er mulighed for livstruende situationer som følge af forøget vandstand.

National Weather Service, der står for vejrmeldinger i hele landet, fortæller, at Mississippi-floden, der bl.a. løber gennem Louisiana, beregnes til at stige med 19 fod i New Orleans.

Det svarer til 5,8 meter.

Det vil i så fald være første gang i 69 år, at vandstanden i floden stiger så meget.

Folk i den amerikanske stat Louisiana gør klar til Barrys ankomst. Billedet her er fra byen Lafitte. Foto: DAN ANDERSON

Barry beregnes i følge MPR (National Public Radio, red.) til at være en kategori 1 tornado, når den rammer Louisianas kystlinje.

Der meldes om vindstød på helt op til 33 meter per sekund.

Onsdag kom en forsmag på, hvad Barry fører med sig.

Her blev New Orleans ramt af kraftig regn, hvor helt op til 20 cm nedbør resulterede i, at flere gader i byen blev oversvømmet.

John Kennedy, der er senator i Louisiana, har via Twitter udsendt en opfordring til, at folk i staten tager stormen alvorligt.

»Vi har været igennem det mange, mange gange før, men vi kan ikke sænke vores parader.«

»Jeg ønsker ikke, at tornadoen Barry rammer os, men jeg ønsker, vi skal være beredte, hvis den gør,« siger John Kennedy.

Til CNN uddyber han, at han er bange for, at folk mister livet som følge af de voldsomme oversvømmelser, som det forventes at Barry bringer med sig.