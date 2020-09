530.000 er uden strøm. Mindst en er død, og flere hundrede er blevet reddet fra stormflodens raseren.

Den tropiske storm Sally har bevæget sig ind over land i det sydøstlige USA – og efterlader sig voldsomme ødelæggelser.

»Katastrofale og livstruende oversvømmelser vil ramme dele af Florida Panhandle (den nordvestlige del af staten Florida, red.) og det sydlige Alabama,« lyder advarslen fra USA's National Hurricane Center (NHC) .

Alene i Florida er mindst 377 personer blevet reddet fra oversvømmelserne, der især har ramt området omkring Pensacola, som har over en halv million indbyggere.

Byen Pensacola i det nordvestlige Florida er blandt de hårdest ramte. Foto: TONY GIBERSON/USA TODAY NETWORK

Det skriver New York Times.

Området er blevet fuldstændig raseret af Sallys hærgen – og det bliver endnu værre i de kommende timer.

Sally pressede store mængde af vand foran sig, da stormens centrum onsdag eftermiddag dansk tid bevægede sig ind over land og op gennem det nordvestlige hjørne af Florida og staten Alabama.

Vandstanden er steget med halvanden meter, og flere floder er gået over sine bredder.

Oversvømmelse i Alabama. Foto: DAN ANDERSON

Adskillige veje er forvandlet til floder og væltede træer har gjort flere andre uvejsomme – og direkte farlige at benytte. Det gør det også svært for redningstjenesten at komme nødstedte til undsætning.

Sally har allerede givet 60 centimeter regn i området omkring Pensacola. Meteorologerne forventer, at der vil falde yderligere 90 centimeter regn, før stormen slipper sit tag over kystområderne i det nordvestlige Florida og det sydlige Alabama.

Sallys hærgen har allerede kostet menneskeliv.

En mand fra Orange Beach i Alabama er blevet bekræftet død, og en person er meldt savnet. Det bekræfter byens borgmester ifølge The Weather Channel.

Et par må klynge sig til rækværket i det voldsomme blæsevejr i byen Pensacola, Florida. Foto: CHANDAN KHANNA

Flere bygninger er blevet ødelagt af vandmasserne og de kraftige vinde, Sally har ført med sig. Blandt andet er noget af Pensacola Bay Bridge faldet sammen.

»På et tidspunkt prøvede vi at redde en masse ting, fordi vandet var på vej op på første sal, og da var det for sent for os at tage andre steder hen. Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv. Det skete så hurtigt, og det stoppede lidt på samme måde,« siger Kirsten Colla, der bor i Pensacola, til The Weather Channel.

Stormen ramte allerede det sydlige Florida i weekenden uden den kraft, USA er blevet ramt med onsdag. Henover Den Mexicanske Golf samlede stormen styrke og blev først bedømt som en kategori et-orkan, men siden blev den nedgraderet til en tropisk storm.

Alligevel har den ført voldsomme ødelæggelser med sig, og over 530.000 amerikanere i det sydøstlige USA var uden strøm klokken 02 dansk tid, skriver The Weather Channel.