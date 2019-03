Den legendariske trommeslager Hal Blaine, der blandt andet spillede for Elvis Presley, Frank Sinatra og Beach Boys, er død.

Han blev 90 år gammel.

Det bekræfter musikerens familie i et opslag på Facebook.

Den amerikanske stjerne døde mandag af naturlige årsager i sit hjem i Palm Desert i Californien. Det bekræfter hans svigersøn Andy Johnson til AP.

Familien takker i et opslag på Facebook folk verden over for deres bønner og tanker, og de beder nu om fred og ro til at sørge.

Blandt de sørgende er den amerikanske musiker Brian Wilson fra gruppen Beach Boys. Og han har mange pæne ord til overs for den afdøde Hal Blaine.

'Jeg er så ked af det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hal Blaine var så god en musiker og ven, at jeg ikke kan sætte ord på det. Hal lærte mig en masse, og han havde så stor en andel i vores succes - han var den bedste trommeslager nogensinde. Vi grinte også helt forfærdeligt meget sammen,' skriver han i et opslag på Twitter.

Hal Blaine har også spillet for Simon & Garfunkel, The Byrds og Babra Streisand.