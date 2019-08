Hovedkvarteret for det store amerikanske medie USA Today blev onsdag aften evakueret.

Det blev det, fordi der var meldinger om en mand i bygningen med et våben, men det viste sig at være en fejl.

Det skriver USA Today på deres egen hjemmeside.

Man modtog en anmeldelse klokken 11.56 lokal tid (17.56 dansk tid, red) om en mand, der var set i bygningen med en pistol, lyder det fra løjtnant Eric Ivancic til USA Today.

Han siger lideledes, at politiet vil fortsætte med at efterforske området.

Men man har ikke nogle beviser for, at der har været et skyderi, og de har ikke lokaliseret nogen med et våben.

Der er derfor ikke noget tegn på, at anmeldelsen har været sand.

I bygningen er det primært kontorfolk, som arbejder der. Ingen journalister har arbejdsplads i hovedkvarteret.

Det lokale politi tweetede omkring klokken 18.30, at man undersøgte bygningen for en 'mand med et våben'.

Det var en brandalarm i bygningen, som fik alle personer ud.

Det blev også sagt over højtaleren, hvilken situation, der var tale om.

Men efter en massiv politistyrke blev sat på jagt efter manden med et våben, fandt man ud af, at det var en fejl.

Det vides ikke, hvad der skete siden, man kunne tro, at der var en person med et våben i bygningen.

Medarbejderne er nu på vej tilbage til deres arbejdsplads.

Der arbejder mere end 100 personer i bygningen.

Hovedkvarteret ligger i staten Virginia.