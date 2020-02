Et billede af en kinesisk udseende mand, der ligger på et fortov i Filippinernes hovedstad Manila, er gået viralt.

Manden, der pludselig kollapsede på fortovet, blev mistænkt for at være en kinesisk statsborger smitte med coronavirus.

Men det viser sig at være helt forkert.

For det første, er der tale om en koreaner og ikke en kineser.

For det andet, var manden fuld og ikke smittet med coronavirus.

Det skriver news.com.au.

Billedet blev taget og delt på de sociale medier af brugeren Zaldy Maguigad.

Ifølge et lokalt medie mente Zaldy Maguiga, at manden måtte være smittet med den dødelige virus.

Billedet som hurtigt gik viralt.

»Han rystede og var helt krøllet sammen. Så for mig, som sundhedsprofessionel var det naturligt at tænke, at han måtte være ramt af feber,« sagde Zaldy Maguiga til filippinsk TV.

Han havde - ligesom mange andre urolige forbipasserende - forsøgt at få fat i Røde Kors eller hospitalets skadestuer. Men alle havde undskyldninger for ikke at kunne hjælpe manden.

Han forsøgte også politiet, som afviste at hjælpe.

Et stykke tid efter rejste den kollapsede mand sig og gik væk fra det - tilskuerne troede - nu var et inficeret område.

Efter billedet er gået viralt på de sociale medier, har de filippinske myndigheder afvist, at der er tale om en coronasmittet kineser.

Politiet oplyser, at manden på billedet, som er taget den 1. Februar, er en fuld koreaner.

Han var i sit fuldskab faldet i søvn på fortovet og er efterfølgende blevet chokeret over, at billedet af ham er blevet spredt verden over.

Zaldy Maguiga har sidenhen undskyldt for både at dele billedet og anklage myndighederne for ikke at gribe ind.