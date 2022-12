Lyt til artiklen

'Mac & Cheese' er en klassiker i millioner af amerikanske hjem.

Men for Amanda Ramirez er de små pastastykker i ostesauce nok ikke længere en del af hendes aftensmad, især ikke hvis de kommer fra den amerikanske fødevareproducent Kraft.

Kraft har løjet, mener hun og de over 100 andre, der stiller sig bag hende i et gruppesøgsmål med krav om en stor erstatning på mindst 35 millioner kroner for at have ført forbrugerne bag lyset.

Der står på pakken, at portionen er klar på 3,5 minutter. Men det er langtfra sandheden, mener Ramirez ifølge søgsmålet.

På pakken står der i instrukserne, at låget skal fjernes, der skal tilføjes lidt vand, hvorefter retten skal i mikrobølgeovnen i 3,5 minutter. Og så skal ostesaucen røres sammen med pastaen. Dermed tog det mere end 3,5 minutter, før færdigretten kunne fortæres.

Dermed er det nærmere 4-5 minutter end 3,5 minutter.

Ramirez’ advokat, William Wright, siger til The Washington Post, at der er tale om falsk markedsføring.

»Kraft tager ekstra for en eftertragtet produktfordel (at spare tid, red.), men det er falsk markedsføring. Det tager meget længere, før produktet er klar,« siger han og tilføjer:

»Vi vil have erhvervs-USA til at tale sandt i deres produktreklamer.«

William Wright kører sagen med en anden advokat, Spencer Sheehan, der ifølge The Washington Post har stået bag over 400 gruppesøgsmål de senere år.

Blandt andet har han sagsøgt Kelloggs for at sælge jordbærtærter, der ud over jordbær indeholdt andre bær. Sagen blev afvist.