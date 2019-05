En mand fra Pittsburg, USA, beskyldes for at have gemt sig i sin ekskærestes lejlighed i tre uger - på trods af at han havde politiets ordrer om ikke at vise sig i nærheden.

I tre uger havde han gemt sig på kvindens loft. Til sidst konfronterede og angreb han hende i hendes eget soveværelse.

Den 31-årige Cary Cocuzzi er blevet tiltalt for tyveri og ulovlig indtrængen, efter at hans tidligere kæreste Katy Flory fandt ham stående midt i soveværelset.

Kvinden har forklaret, at hun tidligere havde fundet et tæppe på gulvet i kælderen, og bemærket at en eller anden havde ladet toiletsædet stå oprejst.

»Jeg føler, at dette her vil forfølge mig resten af livet. Jeg havde en intuition, men jeg ignorede den,« sagde den 37-årige Katy Flory til Channel 11.

»Jeg ville ikke fremstå som paranoid, men jeg skulle have stolet på mine instinkter, for jeg havde ret.«

Katy Flory havde allerede sikret sig, at han ikke måtte besøge hende, for ekskæresten blev i marts arresteret efter et seksuelt overfald på hende.

Hun fandt ham tilsyneladende stående midt i soveværelset i lørdags. Oprindeligt troede hun, at støjen stammede fra hendes kat, skriver Daily Mail.

Cary Cocuzzi greb fat i hendes ansigt, men hun slap fri og alarmerede naboerne, som tilkaldte politiet.

Kvindens to børn var ikke hjemme den aften, men alligevel undrede hun sig: »Han respekterede ikke besøgsforbuddet, så hvem ved, hvad der kunne være sket?«

»Han havde været i mit hjem, mens mine børn var her, og mens jeg sov. Du tror ikke på, at det her nogensinde vil ske for dig.«

Cary Cocuzzi har fortalt politiet, at han for det meste har været hjemløs de seneste par år. Han havde hos ekskæresten gemt sig under noget tøj og møbler.