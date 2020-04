Der er nok mange mennesker, der i disse dage drømmer sig væk på en bekymringsfri ferie med en paraply-drink i hånden.

Og nogle nøjes ikke med at drømme.

Ti briter gjorde i hvert fald et ihærdigt forsøg på at gøre drømmen til virkelighed, da de sidste lørdag steg ombord på et privatfly i London og fløj til Marseille Provence lufthavn i Frankring.

Herfra var det deres plan, at tre helikoptere, der allerede stod og ventede, skulle flyve dem videre til en luksusvilla i Cannes.

Men så langt nåede den ferietrængende gruppe ikke, der i alt bestod af syv mænd i alderen 40 til 50 år og tre kvinder mellem 23 og 25 år.

I lufthavnen nægtede det franske politi de ti at rejse ind i landet, og privatflyet blev beordret til at flyve tilbage til Storbritannien, skriver The Guardian.

»De skulle på ferie i Cannes, og tre helikoptere stod klar og ventede på dem. Vi underrettede dem om, at de ikke havde adgang til nationalt territorium, og de tog hjem igen fire timer senere,« lyder det fra en talsmand for grænsepolitiet til AFP.

Talsmanden fortæller ligeledes, hvordan de rejsende forgæves forsøgte at ringe rundt til deres private forbindelser for at få hjælp til at komme ind i landet og fortsætte deres luksusferie.

De tre helikopterpiloter blev bedt om at vende hjem til deres base og fik alle en bøde for at have overtrådt de franske lockdown-regler.

Siden 17. marts har al unødig rejse været forbudt i Frankring.

Og en ny stramning betyder, at alle, der rejser ind i landet, skal have et gyldigt rejsebevis, der viser, at rejsen er har et anerkendelsesværdigt formål.

Myndighederne i både Frankrig og Storbritannien har slået fast, at det ikke er at anerkendelsesværdigt formål at rejse til sit andet hjem.