Flere tusinde belgiere var fredag samlet til fest i parken Bois de la Cambre i Bruxelles.

Det skriver flere belgiske medier ifølge VG.

En anonym person skulle angiveligt havde inviteret til festivallen La Boum via Facebook og på forhånd havde flere end 18.000 mennesker annonceret deres ankomst til festivallen. Ifølge det belgiske medie Le Soir drejede det sig dog nærmere omkring 5000 mennesker, der var mødt op i parken fredag eftermiddag. Mediet HLN skriver 2000.

Både kommunen og politiet havde ellers advaret om begivenheden på forhånd, men det har tilsyneladende ikke fået festivalhungrende belgiere til at holde sig hjemme.

Tusindvis af mennesker har deltaget i en festival i Belgien. Foto: PA/STEPHANIE LECOCQ Foto: Stephanie Lecocq Vis mere Tusindvis af mennesker har deltaget i en festival i Belgien. Foto: PA/STEPHANIE LECOCQ Foto: Stephanie Lecocq

På flere medier er der blevet delt billeder af unge, der fester og danser i parken i store grupperinger, selvom Bruxelles har et forbud mod forsamlinger på flere end fire mennesker udendørs.

Omkring klokken 17 fredag aften trængte det belgiske politi ind i parken for at få festen brudt op. Her skulle de angiveligt have brugt både vandkanoner, heste og peberspray.

Det førte til konfrontationer, hvor flasker og andre genstande blev kastet mod politiet. I den forbindelse blev tre politifolk skadet, skriver De Standaard.

Byens borgmester er rasende over situationen og siger til La Libre:

Politiet har anvendt peberspray for at få festivalgæsterne til at afbryde festen og forlade parken. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ Foto: Stephanie Lecocq Vis mere Politiet har anvendt peberspray for at få festivalgæsterne til at afbryde festen og forlade parken. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ Foto: Stephanie Lecocq

– Jeg skal gøre alt for, at de bliver strafforfulgt og sende dem regningen, lyder det fra Philippe Close.

Klokken 20.50 meldte flere medier om, at der stadig var mange folk samlet i parken.