Finland og Sverige skal overholde de løfter, de har givet Tyrkiet. Før vil landet ikke acceptere et svensk og finsk NATO-medlemskab.

Og det er særligt Sveriges løfte om udlevering af de personer, Tyrkiet kalder for terrorister og har forbindelse til terror, som Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har fokus på.

Torsdag steg antallet af personer, som Tyrkiet ønsker udleveret – fra 33 til 73 personer.

»De vil blive overdraget til os, det har de lovet, og det løfte er i dokumentationen,« sagde Erdogan på NATO-topmødet i Madrid.

Men nu ser det ud til, at sagen har taget en anden drejning.

For mindst 19 af de 33 udleveringer, som Tyrkiet tidligere har anmodet om, har allerede været for en svensk domstol – og blev afvist. Det viser en gennemgang, som det svenske medie Dagens Nyheter har lavet.

Tyrkiets krav om at udlevere personer fra Sverige betyder altså i praksis, at allerede prøvede sager skal tages op igen, og det bliver altså svært, hvis man spørger den svenske formand for Højesteret, Anders Eka.

»Vi kan ikke sætte os ned og gennemgå tidligere sager, der allerede er afgjort,« slår han fast overfor mediet.

Sådan lyder udleveringsloven: Personer, der er mistænkt for eller dømt for en forbrydelse i et land uden for EU, kan udleveres, hvis: De er ikke svenske statsborgere

De er mistænkt for noget, der er en forbrydelse selv i Sverige

Hvis de ikke bliver dømt for forbrydelsen, hvis de er mistænkt for en forbrydelse, der i Sverige har en straf på mindst et års fængsel

Hvis de er blevet dømt for forbrydelsen, hvis det er en forbrydelse, der i Sverige har en straf på mindst fire måneders fængsel

Det er ikke en politisk forbrydelse

De risikerer ikke alvorlig forfølgelse i landet på grund af deres etnicitet, tro, sociale gruppe eller politiske holdning

Udlevering på grund af personens "ungdom, helbredstilstand eller andre personlige forhold" i relation til forbrydelsen ville blive betragtet som umenneskelig

Forbrydelsen ville ikke være forældet, hvis den var blevet begået i Sverige

Personen ikke er mistænkt for en forbrydelse med fængsel på straffeskalaen i Sverige Kilde: Udleveringsloven

Det er Højesteret, der på baggrund af statsadvokatens undersøgelse behandler anmodningen om udlevering. Hvis personen er svensk statsborger, er det en tvangsfuldbyrdelseshindring i sig selv, og personen må ikke udleveres.

Ifølge Erdogan skal Sverige og Finland gennemføre deres del af aftalen hurtigst muligt.

»Det vigtigste er, at deres løfter går i opfyldelse. I den kommende tid vil jeg overvåge håndhævelsen af deres løfter. Vores beslutning vil blive taget i overensstemmelse hermed,« sagde han på NATO-mødet.

Derfor forventer Erdogan nu også resultater.

I den aftale, Sverige og Finland har indgået med Tyrkiet, skrev de to nordiske lande under på, at Det Kurdiske Arbejderparti (PKK) er en terrororganisation. De to lande har dermed forpligtet sig til at modarbejde PKK's aktiviteter.

Siden 2000 har Højesteret behandlet mere end 30 sager, hvor Tyrkiet har krævet, at Sverige udleverer personer.

Kun i fire sager er retten kommet frem til, at der ikke er hindringer for udlevering. En person blev dømt for tyveri, to for narkotikasmugling og en fjerde for tilskyndelse til røveri og ulovlig frihedsberøvelse.

Sverige og Finland er formelt blevet inviteret ind i NATO. Herefter skal Sverige og Finland igennem den formelle optagelsesproces. Den kræver blandt andet vedtagelse i alle 30 NATO-landes parlamenter.