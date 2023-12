Verdens våbenproducenter kunne i 2022 ikke leve op til efterspørgslen som følge af krigen i Ukraine.

Selv om krigen i Ukraine har øget efterspørgslen efter våben, så faldt den samlede omsætning for verdens våbenproducenter i 2022.

Det viser en rapport fra Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut (Sipri), som mandag er blevet offentliggjort.

De 100 største våbenproducenter omsatte for 597 milliarder dollar i 2022, hvilket er et fald på 3,5 procent sammenlignet med 2021.

Beløbet svarer til omkring 4100 milliarder kroner.

Faldet skyldes flaskehalse, der har gjort det svært for våbenproducenterne at øge produktionen, selv om efterspørgslen var til mere.

Diego Lopes da Silva, der er forsker i Sipri, fortæller, at faldet var "uventet".

- Hvad faldet virkelig viser, er, at der er en forsinkelse mellem en øget efterspørgsel som den fra krigen i Ukraine, og virksomhedernes mulighed for at øge produktionen, siger han.

Ifølge rapporten var det de største amerikanske våbenproducenter, der var ansvarlige for størstedelen af faldet i den samlede omsætning.

Her kæmpede producenterne særligt med manglende arbejdskraft og udfordringer i forsyningskæden på baggrund af coronapandemien.

Samlet faldt omsætningen for amerikanske våbenproducenter med 7,9 procent.

USA stod dog stadig for 51 procent af verdens samlede omsætning og var dermed det land, der tjente flest penge i sektoren.

I Rusland faldt våbenproducenternes omsætning med hele 12 procent til 20,8 milliarder dollar.

Det skyldes blandt andet de sanktioner, som vestlige lande har indført som følge af invasionen af Ukraine.

I både Asien og Mellemøsten var tendensen en helt anden.

Begge regioner formåede at øge omsætningen, da våbnene, der produceres her, er mindre komplekse end i eksempelvis USA og dermed mindre sårbare over for udfordringer i forsyningskæden.

/ritzau/AFP