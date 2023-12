Selveste Vladimir Putin har været ude med en undskyldning til det russiske folk.

Men lige lidt har det tilsyneladende hjulpet.

Priserne på æg er steget markant i Rusland. I løbet af de seneste 12 måneder er prisen på et æg steget med 40 procent. I hvert fald ifølge de officielle tal. Det rapporterer blandt andre Newsweek.

Nogle forbrugere siger imidlertid ifølge Associated Press, at prisen på æg i deres lokale supermarked er mere end fordoblet.

Og at udviklingen i prisen på æg har nået højeste sted blev bekræftet midt i december, da præsident Vladimir Putin undskyldte på tv for situationen.

»Jeg er ked af det, jeg undskylder for det. Det er en fejl i regeringens arbejde. Jeg tror, det skyldes, at vi ikke åbnede mere op for importen i tide – selvom de siger, at det ikke er tilfældet, så synes jeg, at det er tilfældet,« sagde præsidenten ifølge AP den 14. december om situationen.

»Jeg lover, at der vil blive rettet op på situationen i den nærmeste fremtid,« tilføjede Vladimir Putin ved den lejlighed.

Endnu er der ikke sket et fald, og prisen steg med yderligere fire procent i ugen op til jul.

Den seneste udvikling i den russiske æggekrise er imidlertid noget mere dramatisk end en simpel prisstigning.

Således blev Gennadij Shiraijev, chefen for den største fjerkræfarm i den vestlige Voronezh-region, i denne uge tilsyneladende forsøgt myrdet, da en ukendt gerningsmand affyrede to skud mod hans bil.

Gennadij Shiraijev slap uskadt fra attentatforsøget, som kom en dag efter, at de russiske antikorruptionsmyndigheder havde åbnet en sag mod fire lokale æggeproducenter, heriblandt Gennadij Shiraijevs farm, efter en voldsom stigning i prisen på æg i oktober måned.

At prisen på æg er steget så voldsomt i Rusland i det seneste år skyldes blandt andet en høj inflation og sanktioner, som har vanskeliggjort og øget omkostninger i forbindelse med import af antibiotika og hønsefoder, som tidligere primært er sket fra Europa.

Foreløbigt har Ruslands økonomiministerium forsøgt at dæmpe prisen på æg ved at beslutte, at importerede æg i de første seks måneder af 2024 vil være fritaget for told.