Et norsk skib med over 200 mennesker om bord har fredag varslet en nødsituation og bedt de italienske myndigheder om hjælp. Først fik de nej, men nu genovervejer man.

Ocean Viking, som skibet hedder, sejler for den humanitære organisation SOS Méditerranée i Middelhavet og har siden den 25. juni været strandet tæt på kysten ud for Italien.

Årsagen er, at Italien indtil videre ikke vil lade de cirka 180 migranter og 20 frivillige besætningsmedlemmer, der befinder sig på skibet, gå i land. Det skriver organisation i en pressemeddelelse.

Dog er hjælpen muligvis på vej.

Frivillige hjælper to migranter, der hoppede i vandet fra Ocean Viking den 2. juli. De ville svømme til kysten. Foto: SHAHZAD ABDUL

Lørdag skriver NRK, at en læge og en tolk er gået ombord på skibet for at hjælpe sundhedspersonalet og lave en vurdering af, hvor kritisk situationen er.

Det er ikke første gang, de søger hjælp hos myndighederne. Men gang på gang er man blevet afvist. De italienske myndigheder har endda truet med at beslaglægge skibet, hvis de går i land.

'Vi gentager vores opfordring til de relevante myndigheder og til alle EU's medlemsstater om hurtigt at intensivere og gå sammen om at skabe en løsning for de 180 overlevende ombord på Ocean Viking. Deres sikkerhed og vores besætnings sikkerhed afhænger af det.'

Sådan skriver SOS Méditerranée i deres pressemeddelelse, hvor sitiationen beskrives som desperat.

Sådan så det ud, da skibet den 25. juni samlede migranterne op. Foto: SHAHZAD ABDUL

De skriver videre, at flere af migranterne har forsøgt at begå selvmord, hoppe i vandet for at svømme til land, og at maden på skibet er ved at slippe op.

'De har udtrykt intentioner om at gøre skade på sig selv og andre, inklusive besætningsmedlemmer, og de har selvmordstanker,' skriver organisationen.

Det vides endnu ikke, om skibet får lov til at gå i land.