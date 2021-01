Rygterne om skilsmisse har floreret i månedsvis.

Ja, faktisk har forlydenderne om, at Melania Trump var fanget og ulykkelig i sit ægteskab, været stort set konstante i samtlige de fire år, hun og Donald Trump huserede i Det Hvide Hus.

Skrantende ægteskab eller ej: Det blev hurtigt klart, at rollen som førstedame ikke stod øverst på Melania Trumps karriereplan.

Snart dukkede historierne op om, at hun havde grædt på valgnatten i 2016, da det stod klart, at hendes mand havde vundet. Og det var ikke glædestårer, mente kilderne at vide.

Foto: Drew Angerer

Det blev også tolket som modvilje mod at indtage positionen som præsidentfrue, at Melania ventede et halvt år med at rykke med til Washington, men i stedet blev i New York med parrets søn, Barron.

Hvert eneste af hendes skridt er blevet analyseret. Hendes kropssprog er blevet udlagt som reserveret og køligt over for ægtemanden, og det samme er hendes tilsyneladende manglende lyst til at holde ham i hånden.

Det undslap heller ikke offentligheden, at Trump-parret havde hvert sit soveværelse i Det Hvide Hus.

Rygterne om en forestående skilsmisse tog fart i de sidste måneder af Trumps embedsperiode, hvor hun var mere eller mindre usynlig, mens han desperat forsøgte at holde fast på magten.

Melania og Donald Trump fotograferet, da de 20. januar ankom til Florida. Foto: CARLOS BARRIA

Melania Trump har levet tilbagetrukket og været en forholdsvis anonym førstedame. Kilder tæt på parret vurderede, at det var et spørgsmål om tid, før fru Trump ville søge skilsmisse. Og i dagene efter indsættelsen af Joe Biden begyndte brugerne på Twitter at komme med spekulationer om, hvornår skilsmissen ville blive offentliggjort.

Men nu lyder der andre toner fra eksperter og kilder tæt på parret.

Hr. og fru Trump har forladt Washington og er rejst til Florida, hvor de bor på Trumps resort Mar-a-Lago i rigmandsghettoen Palm Beach.

Kilder mere eller mindre tæt på Melania Trump mener nu, at skilsmisse er utænkelig, og at Melania Trump bliver ved med at stå side om side med sin 25 år ældre mand, som hun giftede sig med for 16 år siden.

Sådan ser Trump-parret 'nye' bopæl ud i Florida set fra luften. Foto: CARLOS BARRIA

»Sandsynligheden for, at de bliver sammen, er 99,99 procent. Jeg ville virkelig blev chokeret, hvis Melania blev formelt separeret og skilt fra sin mand,« siger R. Couri Hay, som betegner sig selv om »en venlig bekendt« af parret, til avisen The Times.

»Hun voksede op i en pseudokommunistisk og vanskelig tilværelse. Da hun blev gift, ønskede hun stabilitet, romantisk stabilitet, økonomisk stabilitet, og det er ægteskabet, der er garant for det.«

Melania Trumps tidligere veninde og nære medarbejder Stephanie Winston Wolkoff har beskrevet ægteskabet mellem Melania og Donald Trump som en form for byttehandel:

I den unge, smukke model fik Trump en trofæ-hustru, mens hun fik succes, rigdom, en søn og amerikansk statsborgerskab. Ti år efter blev hun USAs førstedame, understreger Wolkoff i BBCs Newsnight.

Et billede af Melania og Donald Trump under slutspurten af valget. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN

Men trods historierne om utroskab – blandt andet med pornomodellen Stormy Daniels – og de seneste ugers tumult omkring Trump med rigsretssagen som den foreløbige kulmination, lader det ifølge iagttagere til, at båndet mellem dem er stærkere end nogensinde.

»Men det, jeg hørte igen og igen, var, at der udviklede sig en slags bunkermentalitet mellem dem, og hun følte sig tættere på ham, fordi de begge måtte håndtere kritik,« siger forfatteren Mary Jordan, som har skrevet en bog om Melania Trump, til avisen The Times.

Og forfatteren Kate Andersen Brower, som har skrevet en bog om USAs førstedamer, er enig:

»Når du føler dig under angreb, så gør det nogle ægteskaber stærkere. Melania er en af de få personer, der ikke har vendt Trump ryggen.«