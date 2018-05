Der er set potentielt livsfarlige brandmænd ved strande i det spanske ferieparadis Alicante - men ikke alle steder har det fået myndighederne til at hejse det røde flag.

Hvor strandene ved San Juan og Cabo de las Huertas øst for den populære ferieby er lukket for badegæster i hvert fald ugen ud på grund af faren, vil selve Alicante by ikke gøre det samme - selvom flere badegæster på de sociale medier har delt billeder af den portugisiske orlogsmand, hvis op til 10 meter lange og meget giftige brændetråde tidligere har kostet menneskeliv. Billederne skulle være taget på strande tæt på storbyen.

Det skriver det lokale medie Diario Información.

»Jeg mener ikke, det er grund til at slå alarm, når der ikke er belæg for det,« siger María Carmen de España, som Alicantes turismeborgmester, ifølge mediet.

Det regionale kystbevaringsinstitut Instituto de Ecología Litoral (Instituttet for Kystøkologi, red.), slog ellers alarm, efter at de i weekenden og mandag fik mere end 10 henvendelser fra badegæster, som havde set den farlige portugisiske orlogsmand, helt inde ved strandene San Juan, Cabo de las Huertas og Albufereta i området omkring Alicante.

Det fik nabokommunen El Campello til at lukke de populære badestrande San Juan og Cabo de las Huertas for badegæster - efter anbefaling fra Instituttet for Kystøkologi. Men i Alicante - som har over 300.000 indbyggere og i høj grad lever af turisme - har myndighederne hverken mødtes med kystbevaringsinstitutet eller fulgt deres advarsel.

»Det er korrekt, at de (den portugisiske orlogsmand, red.) er set i nærheden af Taberca (ø ca. 15 km syd for Alicante, red.), men det er ude på havet og betyder ikke, at de er ved strandende i byen,« siger María Carmen de España, som repræsenterer det konservative parti, PP.

Hun kender ikke til, at brandmændene er blevet set tættere på storbyen, som kystbevaringsinstituttet ellers hævder, men slår fast, at der er livreddere, redningsmandskab klar, hvis uheldet skulle være ude.

På Twitter skriver Instituto de Ecología Litoral torsdag, at der kommer flere af de farlige brandmænd, som straks forårsager et elektrisk chok efterfulgt af ulidelige smerter samt lammelser.

El Instituto de Ecología Litoral alerta de que el fin de semana habrá más carabelas https://t.co/pxs6RgQ2ha — Noticias Alicante (@TurismoSantaPol) May 17, 2018

Den portugisiske orlogsmand plejer at holde til på dybt vand, men storme driver dem af og til helt ind i Middelhavet og tæt på de populære badestrande.

Flere svømmere er druknet, fordi de gik i panik efter at være blevet ramt af brandmandens giftige brændetråde.