En potentiel bøde på 50.000 kroner er tilsyneladende ikke noget, der afskrækker en lang række virksomheder i Polen fra at holde åbent.

Her har hundredvis af fitnesscentre, restauranter og barer valgt at holde åbent trods coronarestriktionerne.

Det skriver New York Times.

Oprøret mod regeringens restriktioner begyndte for en måned siden med hashtagget #OtwieraMY, der betyder 'Vi åbner', og har siden taget til i styrke.

Mandag blev det ellers tilladt for landets museer, kunstgallerier og butikker at begynde at byde kunder velkommen igen.

Men restauranter, barer og fitnesscentre fik den nedslående besked, at man først skulle hen i midten af februar, før de kunne gøre sig forhåbninger om at få lov til at åbne.

Og det har således skabt den trodsreaktion, man i øjeblikket ser i landet.

Ifølge New York Times kan det koste indehaveren en bøde på op til 50.000 kroner, hvis man holder åbent, selv om man er omfattet af restriktionerne.

Aktivisterne er imidlertid af den overbevisning, at de har domstolene i ryggen, efter flere af landets domstole de seneste måneder har givet forretningsdrivende medhold i, at de ikke kan få en bøde, selv om de holder åbent.

Man mener nemlig ikke, at der er et forfatningsmæssigt grundlag for at forbyde udøvelse af forretningsaktiviteter.

Det tilgodeså blandt andet en af landets frisører, der fik annulleret den bøde, som vedkommende ellers var blevet pålagt at betale, fordi vedkommende havde holdt åben.