USA's minister for hæren, Mark Esper, indsættes som ny fungerende forsvarsminister, oplyser Donald Trump.

Den fungerende forsvarsminister i USA, Patrick Shanahan, vil ikke blive en permanent løsning.

Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter.

Præsidenten havde ellers givet udtryk for, at han ønskede Shanahan fast i rollen. Ifølge Trump er det Shanahan selv, der har truffet beslutningen for at tilbringe mere tid sammen med sin familie.

- Den fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan, der har udført et fantastisk arbejde, har besluttet, at han ikke vil gå videre i normeringsprocessen (som minister, red.), så han kan bruge mere tid med sin familie, skriver Donald Trump på Twitter.

Donald Trump takker Shanahan for hans indsats som minister, der har varet siden 1. januar.

Trumps melding falder sammen med en afsløring fra det amerikanske medie USA Today, der ifølge Reuters skriver, at FBI har undersøgt vold i Shanahans tidligere hjem.

Sagen går angiveligt ni år tilbage, hvor både Shanahan og ekskonen hævder, at de er blevet slået af den modsatte part.

Shanahan vil blive afløst af USA's minister for hæren, Mark Esper, der indsættes som ny fungerende forsvarsminister.

Mark Esper bliver Trumps tredje forsvarsminister.

Shanahan erstattede Jim Mattis, der i december var stærkt uenig med præsidentens beslutning om at trække amerikanske tropper ud af Syrien. Det kostede ham jobbet.

56-årige Shanahan har erfaring fra forsvarsindustrien, men havde ikke meget politisk erfaring. Han er uddannet ingeniør med godt 30 års erfaring fra Boeing bag sig.

Shanahan blev på et tidspunkt kritiseret for at favorisere sin tidligere arbejdsgiver Boeing, men han blev renset for beskyldningerne, og det banede vej for, at Trump nominerede ham i maj som permanent minister.

Før løsningen blev permanent, skulle nomineringen godkendes af Senatet. Det er den proces, som Shanahan ikke ønskede at gå videre med.

/ritzau/