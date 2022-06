Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Økonomien i Kina lider, hvor flere byer har været nedlukket og millioner af mennesker har siddet fanget derhjemme efter landets coronanedlukninger.

Men det har ikke afholdt de indespærrede kinesiske forbrugere fra at bruge en formue. Det skriver CNN Business.

E-handelsgiganten Alibaba har nemlig offentliggjort sit seneste regnskab, som viser, at aktierne næsten er steget 15 procent.

Stigningen på aktierne kommer efter, virksomhedens omsætning er steget 9 procent fra året forinden.

Alibaba mener, det skyldes den enorme onlinekøbsefterspørgsel, der er kommet i kølvandet på landets nedlukning på grund af de fortsat bekymrende coronatal, hvor mange millioner mennesker har været nødsaget til at omlægge deres forbrugsmønstre.

Det har ført til et skift i, hvordan og hvad kinesiske forbrugere køber. Det er særligt salget inden for mode- og elektronikkategorierne, der er faldet, mens det er fødevarer og produkter til personlig pleje, der er 'steget markant med flere forbrugere, der oplagrer derhjemme'.

Virksomheden har nu for første gang mere end en milliard aktive kunder på verdensplan.

Og på trods af udfordringer på markedet, der påvirker forsyningskæderne, så har virksomheden alligevel formået af opretholde solide resultater. Men de lægger ikke skjul på, at de håber, forstyrrelserne snart vil være overstået.

»Vi ser helt sikkert et tegn på forbedring, men det vil stadig tage tid før udestående forsendelser bliver leveret,« siger Alibabas økonomichef Toby Xu.

Den pressede økonomi kan aflæses i Kinas forventninger til væksten i 2022.

I år forventer Kina en vækst på omkring 5,5 procent. Men i 2021 havde Kina en vækst på hele 8,1 procent, som steg fra 2,3 procent i 2020.

»Vi vil forsøge at sikre, at den økonomiske vækst fortsætter i andet kvartal. Det er ikke et højt mål, og vi er langt fra vores mål på 5,5 procent, men vi skal gøre det,« siger premierminister Li Keqiang til Financial Times.