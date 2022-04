Det var bestemt ikke noget tilfælde, at ungarerne foruden søndagens parlamentsvalg også skulle stemme om en lovgivning omhandlende LGBTQ-spørgsmål.

Her havde landets genvalgte leder Viktor Orbán nemlig foreslået, at der skulle være en folkeafstemning om en lovgivning, der begrænser skolers undervisning om homoseksualitet, og emner der relaterer sig til transkønnethed.

Men ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, var folkeafstemningen et strategisk værktøj for at opnå valgsejr.

»Orbán og hans parti Fidesz ville sikre sig, at deres normalt loyale støtter, især ude på landet, kom til valgurnerne. Homoseksualitet er noget som han, ligesom Putin, har spillet meget kraftigt på som noget vestligt depraveret noget, som man skal modarbejde,« fortæller han.

Foto: ATTILA KISBENEDEK

Han fortæller, at Orbán har haft kørt en skræmmekampagne, hvor man har skabt et billede af, at børn, der bliver undervist i homoseksualitet, bliver promoverende i forhold til homoseksualitet og kønsskifte.

»Den tror jeg ikke mange er hoppet på i Budapest, men der er stor forskel på byerne i Ungarn. På landet, hvor Orbán har sin store opbakning, ser man stadig mere traditionelt på seksualitet og på verden idet hele taget, end man gør i byen. For Orbán handlede det om at sikre, at dem der var bekymret for det, kom til valgurnerne,« fortæller Jakob Illeborg.

Men ifølge AFP slår resultater fast, at afstemningen var mislykket, da der ikke blev afgivet tilstrækkeligt med gyldige stemmer.

Flere aktivistgrupper havde anbefalet, at man bevidst svarede ja og nej på alle spørgsmål, for så ville den være ugyldig. Og det var præcis det, der skete.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker skæbnevalget i Ungarn

»Det er jo umiddelbart en sejr for de homoseksuelle i Ungarn og de aktivister, der har arbejdet på, at det ikke blev til noget. Men jeg tror, man skal huske på, at det ikke var vigtigt for ham, at det blev vedtaget, men at det blev brugt til at sikre hans eget valg.«

»På den ene side, så er det jo et nederlag for Orbán, men på den anden side, opnåede han præcis det, han skulle.«

»Det var bare et stykke værktøj. Det var en måde at få fortalt sin historie på og tvinge folk til at tage moralsk stilling til noget, som han har talt om i årevis,« slår han fast.

Orbán løb med en overbevisende valgsejr, hvor han står til at få to tredjedele af mandaterne.

Han har regeret Ungarn uafbrudt siden 2010 og sad også på magten mellem 1998 og 2002.