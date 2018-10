Sidste fredag makulerede et kunstværket af Banksy sig selv, efter at det var blevet solgt på et auktionshus.

London. Da hammeren lød i auktionshuset Sotheby's i London sidste fredag, stod de tilstedeværende måbende tilbage.

Kunstværket af provokatøren Banksy, der netop var blevet solgt for mere end én million pund, begyndte nemlig at makulere sig selv.

Nu har den unavngivne, europæiske kunstsamler, som vandt budrunden, alligevel besluttet sig for at gennemføre købet.

Det oplyser auktionshuset Sotheby's ifølge flere nyhedsbureauer.

- Da hammeren faldt sidst uge, og værket blev makuleret, var jeg først chokeret. Men gradvist begyndte jeg at forstå, at jeg ville få mit eget stykke af kunsthistorien, siger den unavngivne kunstsamler ifølge medier.

Kunstværket, der nu er makuleret halvt, har fået et nyt navn, efter at det blev makuleret.

Tidligere hed det "Girl with Baloon", men nu har det fået navnet "Love is in the Bin".

