Normalt besøger 100.000 personer hver eneste uge Duomo di Milano, som uden tvivl er Milanos mest populære turistattraktion.

Men coronavirussen har på ubestemt tid lukket dørene til den storslåede katedral midt i byen. Og ingen ved, hvornår den åbner igen.

I første omgang blev katedralen lukket for besøgende mandag og tirsdag, står der på det stykke papir, der er hængt op ved billetsalget.

Men de politifolk, som har fået til opgave at vogte alle indgange, tror ikke på, at katedralen åbner igen i morgen. Eller i denne uge.

Katedralen midt i byen er på grund af smittefare lukket på ubestemt tid. Vis mere Katedralen midt i byen er på grund af smittefare lukket på ubestemt tid.

»Vi ved ikke noget endnu, men der må komme noget information ud i aften,« siger en af betjentene.

Udenfor på pladsen tager turister opstilling foran katedralen for, om ikke andet, at hive lidt af bygningens ydermure med hjem i mobilens mindearkiv.

En russisk familie, der har taget opstilling foran katedralen, har faktisk slet ikke opdaget, at den er lukket. De havde alligevel kun planlagt at se den udefra.

Så der var ikke meget skuffelse at hente hos dem, selvom de allerede i morgen rejser videre til Gardasøen og derfor ikke oplever en åben katedral.

Smitten stiger og flere byer er i karantæne Antallet af corona-smittede stiger fortsat i Italien. Tirsdag lød meldingen, at yderligere 51 havde fået konstateret Covid-19 siden mandag aften. Dermed er i alt 283 smittede, mens syv har mistet livet i Italien. Den delvise nedlukning, der er tale om i hele regionen, som Milano ligger i, betyder bl.a. lukkede skoler, museer og andre forsamlingssteder. Cirka 50.000 personer, som bor i mindre byer, er dog i en skærpet karantæne, hvor ingen får lov at komme ind eller ud af byerne.

Skuffelsen er straks større hos to unge briter, der rejser hjem i morgen.

»Vi var jo kommet for at se Inters hjemmekamp mod Sampdoria, men kampen i søndags blev aflyst,« fortæller en af fyrene, som udelukkende var taget til Milano for at se fodbold.

»Så måtte vi jo finde på noget andet at lave i Milano,« siger den anden.

Udover fodboldskuffelsen har de ellers ikke mærket noget til den nedlukning af byen, som udbruddet af Covid-19 har resulteret i.

Nogle fitnesscentre er lukket ned. Men parken har altid åbent. Vis mere Nogle fitnesscentre er lukket ned. Men parken har altid åbent.

Efter en lavine af sygdomsudbrud i weekenden, blev en ‘ny orden’ i hele det regionale område, som Milano ligger i, meldt ud søndag formiddag.

Biografer, teatre, skoler, museer og andre kulturhuse blev på ubestemt tid lukket helt ned. Pubber og barer skal nu senest lukke klokken 18.

Derudover må hverken religiøse fejringer eller sportsbegivenheder finde sted. Alt sammen for at undgå mange mennesker samlet på et sted.

Så vidt de to unge briter lige husker, var de nu på bar søndag aften.

Morgentrafikken er måske ikke helt så heftig som normalt. Men helt øde er gaderne langt fra. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Morgentrafikken er måske ikke helt så heftig som normalt. Men helt øde er gaderne langt fra. Foto: Sine Bach Jakobsen

De gik netop lige og talte om, at det billede, der i medierne hjemme bliver tegnet af Milano, ikke matcher det, de oplever i byen.

»De britiske medier viser billeder af en tom metro, men vi har jo selv kørt med metroen, og den var langt fra tom,« siger han.

At dømme ud fra morgentrafikken tirsdag, er der da heller ikke tale om by, der står helt stille, selvom farten er sat betydelig ned. Sporvogne, biler og cykler har i hvert fald fundet vej til den centrale del af Milano.

Og i parken bliver der både luftet hunde, børn og løbesko. Nogle få italienere bærer maske, men langt de fleste bevæger sig rundt i gadebilledet uden.

Frygten for Covid-19 får ikke motionisterne til at droppe løbeskoene. Vis mere Frygten for Covid-19 får ikke motionisterne til at droppe løbeskoene.

Til gengæld bliver der gnedet hænder rundt omkring, hvilket har resulteret i, at man ikke kan opdrive en flaske håndsprit på storbyens apoteker. Alt er udsolgt, skilter apotekerne ligefrem med.

Supermarkederne har derimod efterhånden fået fyldt op på hylderne igen. I søndags viste flere medier ellers billeder af et kortvarigt panikanfald, hvor supermarkederne blev ribbet for alt spiseligt.

Også på de små caféer har italienernes morgenrutine mere eller mindre fundet sit normale tempo.

Her er kaffen ikke ‘to go’, men ‘to stay’, i de cirka fem minutter, det tager at køre en espresso og en cornetto ned.