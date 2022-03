Kampene i Ukraine buldrer fortsat derudaf, men de russiske styrker bevæger sig hverken for alvor frem eller tilbage.

Et kort over de russiske styrkers invasion af Ukraine viser nemlig, at der stort set har været stilstand i fremrykningen siden starten af marts og frem til i dag.

Man kan derfor have god grund til at tro, at de ukrainske styrker har haft 'succes' mod de russiske tropper.

Men det betyder ikke, at russerne er gået i stå. Tværtimod, mener Kristian Søby Kristensen, seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

»Det er klart, at situationen virker til at have stabiliseret sig en smule, forstået på den måde, at der ikke er nogen afgørende nye bevægelser i den russiske fremrykning de sidste par dage,« fortæller Kristian Søby Kristensen.

»Men når det så er sagt, så er situationen fortsat super kritisk, hvor man kan sige, at der jo stadig sker en masse angreb rundt omkring, som man ikke skal undervurdere og som man ikke ser på kortene,« siger han.

Han henviser særligt til de store russiske gevinster i syd, hvor russiske styrker har opnået hurtige fremskridt.

»Det er klart her, hvor der i øjeblikket ser ud til at være gang i den. Russerne vil helt sikkert gerne noget her,« slår Kristian Søby fast.

Henter før-efter billede...

I øjeblikket er det særligt i byen Mariupol i det sydøstlige Ukraine, der er under beskydning fra luften, og hvor et børnehospital onsdag blev bombet. Et angreb, som Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kaldte for en krigsforbrydelse.

Kristian Søby Kristensen fortæller dog, at der trods hurtige fremskridt ved krigens begyndelse nu er begrænset russisk fremrykning i øst og langsom fremgang i nord.

»Nord for Kyiv omkring Kharkiv virker det til, at russerne har trukket lidt i bremserne. Måske genovervejer man, hvor vigtigt det er at invadere her,« siger han.

I øst oplever man fortsat intense luftbombardementer, men Rusland har ikke forsøgt på ny at indtage Kharkiv, hvorfor der er i øjeblikket er mere begrænset aktivitet her.

Men på trods af en mere langsom og begrænset fremrykning, skal man ikke glemme, at krigen kun er på dag 14.

»Vi er alle enormt fokuseret på krigen. Man føler måske, den har været i gang længe. Men vi er kun gået ind i anden uge af krigen. I et historisk perspektiv har Rusland jo allerede fået dækket en del kilometer. Så selvom det måske ikke går efter den russiske plan, betyder det ikke, der er fuldkommen stilstand,« fortæller Kristian Søby Kristensen.

I stedet hentyder han til, at det kan være en del af den russiske strategi at gå langsomt frem.

»Jeg tror strategien, vi kan forvente fremover er, at den russiske fremrykning kommer til at gå langsomt og vil fungere som en slags 'komfortzone'. Der vil være langsom fremrykning med meget artilleri, raketter og beskydning,« forudser han og fortsætter:

»Der kommer ikke til at blive taget risikable beslutninger og fremrykninger. Men der vil mere være tale om en langsom, metodisk ødelæggelse af de ukrainske militære styrker og dets forsvarsevne,« siger han.