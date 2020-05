Egentlig skulle de bare synge.

Med der var ikke alene musik og store stemmer i luften, da de 61 korsangere mødtes for at øve for to måneder siden.

Også bittesmå dråber med coronavirus svævede rundt i lokalet, uden at nogen anede det.

En af sangerne i kirkekoret i Mount Vernon i delstaten Washington på den amerikanske vestkyst havde nemlig besluttet sig for at tage til den ugenlige øveaften tirsdag 10. marts, selv om hun i tre dage havde haft forkølelses-lignende symptomer.

Det blev fatalt, og bruges nu af de amerikanske sundhedsmyndigheder som et lærerigt skrækeksempel på, hvordan coronavirus kan smitte.

Af de 61 tilstedeværende personer endte 53 efter to uger med enten at være bekræftet smittede eller under mistanke for at have corona. Det svarer til 87 procent.

Gennemsnitsalderen hos de smittede var 69 år, og tre af dem kom på hospitalet.

To endte med at dø et par uger efter smittetidspunktet.

Kun omkring en tredjedel af de smittede havde i forvejen underliggende sygdomme.

Ifølge den seneste ugerapport fra den amerikanske smittespredningsmyndighed CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kan tilfældet fra kirkekoret i Washington tjene som eksempel på, hvor hurtigt coronavirus kan sprede sig.

Eksempelvis hvis man opholder sig i større grupper tæt på hinanden indendørs - og oven i købet synger samtidigt.

Mange af korsangerne var endda på smittetidspunktet opmærksomme på smitterisikoen. Derfor sprittede de deres hænder af ved øveaftenen, og de undlod at give hinanden knus og håndtryk.

Af de 61 deltagere i øveaftenen hos korsangerne i Skagit Valley Chorale i den amerikanske delstat Washington endte de 53 med enten at været blevet coronasmittede eller under mistanke for det. Foto: Skagit Valley Chorale Vis mere Af de 61 deltagere i øveaftenen hos korsangerne i Skagit Valley Chorale i den amerikanske delstat Washington endte de 53 med enten at været blevet coronasmittede eller under mistanke for det. Foto: Skagit Valley Chorale

Men ifølge undersøgelsesrapporten om smittetilfældet sad korsangerne i kirkesalen meget tæt på hinanden med kun 15-25 centimeters afstand.

Og i pausen i deres to en halv time lange øveaften hyggede de med snacks og appelsiner, ligesom de hjalp hinanden med at stable stolene til slut.

»Det har lært os, at det her virus i nogle situationer er meget mere smitsomt, end vi troede muligt,« siger Howard Liebrand fra de lokale sundhedsmyndigheder til avisen Komonews.

Trods en grundig undersøgelse af omstændighederne ved det omfattende smittefælde er det fortsat uvist, hvordan smitten helt præcist er blevet spredt blandt korsangerne på den fatale øveaften.

Det har lært os, at det her virus i nogle situationer er meget mere smitsomt, end vi troede muligt Howard Liebrand

Ifølge eksperterne i CDC kan selve sangsituationen muligvis have bidraget til, at bittesmå vanddråber med smitte fra den oprindelige smitteperson er blevet fordelt via udåndingsluften under korsangen.

Blandt andet fordi kraftig stemmeføring kan forøge udledningen.

»Visse personer, kendt som superudledere, udsender flere aerosolpartikler end andre. Det kan have bidraget til dette og andre tidligere kendte superspredningstilfælde,« skriver den amerikanske smittespredningsmyndighed i sin rapport.

Derfor lyder opfordringen fra CDC at undgå ansigt-til-ansigt kontakt med andre, ikke at samles i grupper, at undgå overfyldte steder og holde en fysisk afstand på mindst seks fod - ca. 1,8 m - for at formindske risikoen.

Samtidig opfordrer den amerikanske myndighed til, at man bærer ansigtsmaske i offentlige omgivelser, hvor det kan være vanskeligt at holde afstand.