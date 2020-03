Bloombergs rådgiver erkender, at supertirsdag hidtil ikke er gået som planlagt, men milliardæren fortsætter.

Selv om prognoserne indtil videre ikke er med milliardæren Michael Bloomberg ved supertirsdags mange primærvalg, har demokraten ikke i sinde at kaste håndklædet i ringen.

Det fortæller en af Michael Bloombergs rådgivere til CNN natten til onsdag dansk tid.

- Det går ikke som planlagt, erkender rådgiveren.

Men samtidig understreger Michael Bloombergs kampagneleder, Kevin Sheekey, at "der er nul procents chance for", at Bloomberg trækker sig.

Indtil videre står den tidligere borgmester i New York City kun til sejr ved tirsdagens vælgermøder i territoriet Amerikansk Samoa i det sydlige Stillehav.

I Amerikansk Samoa er der i alt seks delegerede at hente.

Michael Bloomberg holdt tirsdag aften lokal tid tale i Florida. Her forsøgte han at bevare optimismen trods de skuffende prognoser.

- Ligegyldigt hvor mange delegerede vi får i nat, har vi gjort noget, som ingen troede var muligt, sagde han ifølge CNN.

- På bare tre måneder er vi gået fra én procent i meningsmålingerne til at blive en seriøs kandidat som Demokraternes nominerede.

Michael Bloomberg havde satset hårdt på at vinde tirsdagens primærvalg i delstaten Virginia, som han har besøgt syv gange i løbet af valgkampen.

Men her spår CNN's prognoser en sejr til tidligere vicepræsident Joe Biden.

I alt er der 99 delegerede på spil i Virginia.

Bloomberg er for første gang med i primærvalgene supertirsdag og anses som valgets uforudsigelige "wild card".

Han er konservativ demokrat og står forholdsvist stærkt i flere meningsmålinger efter at have brugt store beløb på at føre valgkamp gennem tv-reklamer.

Antallet af delegerede på supertirsdag er i alt 1357. Det svarer til over en tredjedel af alle de delegerede, som kandidaterne kæmper om.

Det kræver 1991 delegerede endeligt at sikre sig nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat.

/ritzau/