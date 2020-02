Rejseselskabet Trivago er havnet i modvind efter en tabt retssag i Australien.

Den australske domstol har nemlig fundet Trivago skyldige i at vildlede deres kunder på rejseselskabets egen hjemmeside, skriver Reuters.

Nærmere bestemt har Australiens kommission for konkurrence og forbrug afsløret, at Trivago påstod at tilbyde de bedste hoteller til kunderne.

Men i virkeligheden opstod de hoteller, der gav den bedste provision til Trivago i form af online-reklamer, øverst på firmaets hjemmeside som tilbud for kunderne i Australien. Med andre ord; det VAR altså ikke til fordel for kunderne, men for Trivago selv.

Trivago foretog dette vel og mærke, uden at Trivago oplyste kunderne om det. Derfor er Trivago blevet kendt skyldig i at snyde kunderne. Trivago, der har hovedsæde i Frankfurt i Tyskland, blev sagsøgt helt tilbage i august sidste år.

Hvilke konsekvenser dommen får, bliver afgjort i en senere høring, besluttede dommer Mark Moshinsky ved domsafsigelsen.

Stephanie Lowenthal, pressechef hos Trivago, oplyser til Reuters, at man vil tage ved lære af situationen og følge reglerne på det virtuelle rejsemarked i Australien.

Trivago er en hjemmeside, hvorpå der sammenlignes hotelpriser på tværs af bookingsider.