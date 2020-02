I fire dage ledte man desperat efter den amerikanske skolepige Faye Marie Swetlik, som mandag forsvandt, efter hun havde leget ude i haven til familiens hus.

Nu er den seksårige pige fundet - men desværre ikke i live. Fundet af hende har samtidig rejst flere spørgsmål, for ikke langt fra hende fandt man også en død mand.

Det skriver CNN og NBC News.

Seksårige Faye Marie Swetlik blev sidst set i live, da hun legede i forhaven ved hjemmet i Churchill Heights-kvarteret i den amerikanske by Cayce.

Faye Marie Swetlik blev blot seks år.

Pigen, der gik i 1. klasse, var den eftermiddag ankommet hjem med bussen omkring klokken 14:50 - og knap en time senere var hun væk.

Da hendes familie gik ud i haven for at finde hende, var hun ikke til at finde nogen steder.

En større politieftersøgning blev sat i gang, og flere hundrede betjente og frivillige var ude for at lede efter den lille pige. Desværre endte sagen med at få en trist afslutning.

Torsdag kunne politiet på et pressemøde fortælle, at man havde fundet Faye død.

»Det er med meget tunge hjerter, at vi nu kan meddele, at vi har fundet et lig, som retsmedicineren har identificeret som Faye Marie Swetlik,« fortalte politiinspektør Byron Snellgrove fra Cayce Department of Public Safety ifølge CNN.

Politiet efterforsker nu pigens forsvinden som en drabssag.

På pressemødet kom det samtidig også frem, at politiet nær pigen havde fundet en mand ligge død.

Politiinspektøren ønskede dog torsdag ikke at kommentere, om mandens død havde nogen forbindelse til sagen om Faye

Identiteten på manden er heller ikke blevet offentliggjort endnu.

»Dette er en igangværende efterforskning, og vi arbejder ihærdigt på sagen,« forklarede Byron Snellgrove.

Indtil videre har politiet ikke oplyst noget om dødsårsagerne - og det vides heller ikke, hvor man helt præcist fandt Faye og mandens lig.

Ingen er på nuværende tidspunkt blevet anholdt.