Otte personers nytårsaften endte med at tilbringe deres nytårsaften langt væk fra fest og champagne.

For hvad der skulle have været en kort, men sjov tur i en forlystelse i den franske by Rennes, endte med at blive en lang og skræmmende oplevelse.

Den tårnhøje forlystelse, der sender én 52 meters op i luften, blev nemlig ramt af et teknisk uheld og gik i stå, fordi en ny del på attraktionen gik i stykker. Det skriver en række internationale medier herunder BBC.

»Vi så gnister, hørte en stor metallyd og frygtede det værste,« fortalte en af kvinderne, der var fanget i forlystelsen, til nyhedsbureauet AFP.

Huit personnes sont toujours bloquées tout en haut depuis 20h30 à la fête foraine de #Rennes. Des pompiers au sol, sur la nacelle et à mi-hauteur où s’arrête leur grande-échelle pic.twitter.com/mjLLPiYpOP — Marie Toumit (@MarieToumit) 1. januar 2019

Ifølge ejeren af forlystelsen, Alexandre Thiel, blokerede den ødelagte del forlystelsen fra at kunne køre videre, men var derudover ikke til fare for gæsterne.

Til sidst måtte der en helikopter til at få personerne ned på jorden. Her blev de reddet én efter én.

Den første blev reddet lidt før midnat, efter at have siddet oppe i luften i små fire timer, mens den sidste person satte sin fod på jorden igen klokken 06.00 lokal tid.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle komme ned. Det var traumatisk. Det var koldt. Og det var skræmmende« sagde 23-årige Antoine, mens en af de andre gæster fortalte, at han allerede har planlagt næste års nytårsaften.

»Næste år bliver jeg hjemme med min champagne og mine kiks.«