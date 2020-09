Mens mange glæder sig over, at en covid-19-vaccine forhåbentlig rykker tættere og tættere på at blive en realitet, så er der også lidt skår i glæden.

For selv om en vaccine ifølge eksperter snart er indenfor rækkevidde, så kan der gå mange år, før hele verdens befolkning kan blive vaccineret.

Sådan lyder meldingen fra det indiske seruminstitut ‘Serum Institute of India', der beskrives som verdens største vaccineproducent.

Virksomhedens topchef siger ifølge Berlingske til Financial Times, at han ikke mener, at verdens medicinalvirksomheder øger deres produktionskapacitet hurtigt nok.

Hele verden er i gang med at opfinde en corona-vaccine. Her ses en ingeniør i Kina i april, mens han ser på, hvordan celler fra abers nyrer reagerer på en forsøgsvaccine. Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere Hele verden er i gang med at opfinde en corona-vaccine. Her ses en ingeniør i Kina i april, mens han ser på, hvordan celler fra abers nyrer reagerer på en forsøgsvaccine. Foto: NICOLAS ASFOURI

»Det kommer til at tage fire eller fem år, før alle på kloden har fået vaccinen,« lyder det fra adm. direktør Adar Poonawalla.

Han mener, at der tidlist i slutningen af 2024 vil være nok vacciner til alle.

Hvis hele befolkningen skal have en vaccination, så skal der bruges omkring syv milliarder doser. Skal vaccinen gives ad to omgange, som det kendes fra visse andre vacciner, skal man dog helt op på 15 milliarder doser, anslår Poonawalla.

Det indiske Seruminstitut samarbejder med fem andre internationale selskaber om at udvikle en Covid-19-vaccine.

Serlv om kapløbet mod en corona-vaccine er i fuld gang, så kan det alligevel tage flere år, før vi får en normal hverdag igen, fortæller forskere. Foto: Henning Bagger Vis mere Serlv om kapløbet mod en corona-vaccine er i fuld gang, så kan det alligevel tage flere år, før vi får en normal hverdag igen, fortæller forskere. Foto: Henning Bagger

Instituttet producerer hvert år halvanden milliard vacciner til mere end 170 lande mod sygdomme som polio, mæslinger og influenza.

Hvornår en vaccine mod covid-19 helt præcis er klar, ved man nok ikke med sikkerhed. Men chef for Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun, fortalte til B.T. i midten af august, at man vil se Europa-godkendte vacciner til næste år – altså 2021.

»Hele det lægevidenskabelige samfund har kastet alt, hvad de har i hænderne, for at løse det her problem. Der er intet, der er højere prioriteret i øjeblikket, og det er ekstremt positivt«, lød det fra Brun.

Arbejdet med at finde en vaccine mod covid-19 er noget, der optager forskere verden over. Dog skal man til udlandet for at finde de selskaber, der er nået længst med at udvikle en corona-vaccine.

I Indien har en fabrik, der laver engangssprøjter også travlt på grund af den øgede brug i jagten på at opfinde en vaccien mod Covid-19. Foto: SAJJAD HUSSAIN Vis mere I Indien har en fabrik, der laver engangssprøjter også travlt på grund af den øgede brug i jagten på at opfinde en vaccien mod Covid-19. Foto: SAJJAD HUSSAIN

Ifølge Brun var flere udenlandske selskaber i august nået til den såkaldte tredje udviklingsfase, hvor man er begyndt at teste på tusindvis af forsøgspersoner.

På trods af udsigten til en vaccine i 2021, så skal vi dog nok helt til 2022, før der er vaccineret nok mennesker til, at vi kan doppe mundbind og håndsprit.

Det forklarede en af landets førende forskere i covid-19, Jens Lundgren, der er professor på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og Københavns Universitet, til mediet A4 Arbejdsliv i begyndelsen af september.

»I 2022 kan vi formentlig få vaccineret så mange i befolkningen, at vi kan løsne op for restriktionerne. Og det er under forudsætning af, at de vacciner, der afprøves, viser sig at være meget effektive uden store bivirkninger,« forklarede han.