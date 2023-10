Politiet har indstillet eftersøgningen af en blot syvårig norsk dreng, der forsvandt fra sin familie søndag eftermiddag.

Det skyldes fundet af død person, oplyste politiet tirsdag.

Og nu melder politiet ud, at den døde person blev fundet godt og vel tre kilometer fra det sted, drengen sidst blev sidst i Norge, skriver VG.

Identifikationen lader dog vente på sig – og det er således ikke bekræftet, at det er den syvårige dreng, som tirsdag blev fundet død.

»Fundet er knyttet til eftersøgningen af ​​den savnede, men politiet præciserer, at personen ikke er identificeret,« oplyste indsatsleder i Agder politikreds, Tom Einar Gausdal, dog i en pressemeddelelse tirsdag.

»Personen blev fundet af eftersøgningsmandskab omkring klokken 16 tirsdag eftermiddag i det, vi havde defineret som søgeområde.«

Den syvårige dreng var søndag på jagttur med sin familie i Lindesnes i Kristiansand, da de pludselig tabte drengen af syne efter at have gået på en sti i et større skovområde.

Politiet blev hurtigt alarmeret, og den helt store eftersøgning blev sat i gang.

Mandag – efter et døgns søgen – fandt politiet drengens solbriller. Da man nærmede sig andet døgn, erkendte politiet, at eftersøgningen hastede.

Men de regnede med at finde drengen i live, slog politiet fast.

Ifølge Dagbladet har flere end 700 deltaget i eftersøgningen. Mange af dem har været frivillige.

I politiets pressemeddelelse onsdag oplyses det, at politiet har foretaget kriminaltekniske undersøgelser på stedet, hvor man fandt den døde person.

En efterforskning er også rutinemæssigt begyndt.

De pårørende til drengen er blevet underrettet om dødsfaldet – og er i dialog med et krisehold.