Drømmer du om at se en levende hval svømme rundt i havet?

Er svaret ja, er der dårligt nyt.

Flere hundrede forskere fra 40 lande har nemlig underskrevet et åbent brev, der opfordrer til global handling for at beskytte hvaler fra udryddelse. Det skriver jp.dk. og BBC.

I brevet står, at hver anden hvalart er i fare for at forsvinde helt.

Særligt to arter er meget tæt på at uddø

Det drejer sig om golfmarsvinet, der kun er omkring ti tilbage af i havet ud for Mexico, og derfor er der formentlig kort tid til den uddør.

Den anden art i den absolutte farezone er nordkaperen, der bliver 18 meter lang og kan veje op til 80 ton.

Bestanden af nordkapere er desværre reduceret til få hundrede voksne hvaler, og den regnes også for tæt på at uddø.

Men hvad er det så, man skal gøre for at redde de mange hvaler fra at uddø?

Mens det før i tiden var hvalfangere, som var den største trussel, er svaret ikke så simpelt længere.

I brevet nævnes plastikforurening, ødelæggelse af levesteder og fødekilder, klimaforandringer samt kollisioner med skibstrafik som årsager.

En trussel er dog den værste for hvalerne.

Mange hvaler bliver nemlig fanget i fiskenet.

Det vurderes, at hele 300.000 hvaler hvert år omkommer som bifangst i fiskernes net.

Der er altså brug for handling, og det skal være nu.

»Det er afgørende, at regeringer udvikler, finansierer, og iværksætter yderligere tiltag, der kan bedre beskytte og redde disse ikoniske arter, så de ikke ender på samme måde som den kinesiske floddelfin (en uddød delfinart red.),« siger Susan Lieberman, der er medundskriver på brevet, til BBC.