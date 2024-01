En norsk by befinder sig i øjeblikket i en tilstand af chok og sorg, efter at fire personer – en voksen mand, hans to døtre og hans barnebarn – tirsdag morgen blev fundet døde i et hus.

Nu har politiet oplyst yderligere tragiske detaljer om sagen.

Tirsdag kom frem, at politiet arbejder ud fra en teori om, at manden dræbte sine to døtre og sit barnebarn.

Derefter skal han have taget sit eget liv.

Her ses nødberedskabet i Skogbygda i Nes Kommune tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses nødberedskabet i Skogbygda i Nes Kommune tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/Ritzau Scanpix

Nu oplyser politiet, at formodede gerningsmand selv skal have ringet til politiet og fortalt, hvad han havde gjort – før han tog livet af sig selv.

»Den formodede gerningsmand ringede selv til politiet og fortalte, at han havde dræbt sine to døtre og børnebørn, og at han ville tage sit eget liv. Da politiet ankom til stedet, fandt de fire døde kroppe,« fremgår det af en pressemeddelelse, som Oslo Politidistrikt, som sidder med sagen, har udsendt klokken 11.

Selvom manden er afgået ved døden, har han formelt status som mistænkt.

»Det er selvfølgelig en meget alvorlig og utrolig trist sag. Det vigtigste for politiet nu er at gennemføre en bred og grundig efterforskning, samtidig med at vi forsøger at tage hånd om de pårørende på bedst mulig vis,« udtaler politiinspektør Grete Lien Metlid i pressemeddelelsen.

Da en patrulje kom frem til huset i kommunen Nes klokken 11.29 tirsdag formiddag, fandt de en mand, to kvinder og et lille barn ligge døde.

Huset var røgfyldt, da betjentene kom frem.

Det norske medie Dagbladet skriver, at man har erfaret, at der er tale om en mand i 60erne, to kvinder i henholdsvis 20erne og 30erne og et barn, der var yngre end et år.

Det er dog ikke officielt bekræftet.

Den ene af døtrene, kvinden i 30'erne, var ifølge Dagbladet ansat i Øst Politidistrikt. Da hendes kolleger reagerede på det dramatiske opkald, fandt de hende død i huset.

»Det påvirker os alle. Vi arbejder på at tage os af de pårørende og vores mandskab. Det er en svær dag for os i Øst Politidistrikt, som har mistet en kær kollega. Men vores tanker går selvfølgelig mest af alt til hendes nærmeste,« sagde politidirektør Cecilie Lilaas-Skari på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Af samme grund er det Oslo Politidistrikt - og ikke Øst Politidistrikt, som området ellers hører til - der har overtaget efterforskningen af sagen.

Der skal nu gennemføres obduktion af de afdøde, ligesom der skal gennemføres flere afhøringer, oplyser politiet.

»Vi vil derfor ikke på nuværende tidspunkt sige mere om dødsårsagen, hændelsesforløbet eller detaljer fra gerningsstedet. Vi beder om forståelse for dette, både af hensyn til efterforskningen og af hensyn til de pårørende,« skriver Oslo Politidistrikt i pressemeddelelsen.