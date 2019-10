To amerikanere og en brite deler nobelpris i medicin for "skelsættende opdagelser" inden for celleforskning.

Amerikanske William G. Kaelin og Gregg Semenza samt britiske Sir Peter J. Ratcliffe modtager Nobelprisen i medicin. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

De tre prismodtagere bliver belønnet for deres forskning af, hvordan ilt og syre påvirker kroppens celler.

Det oplyser Karolinska Instituttet ifølge Reuters.

- De skelsættende opdagelser af dette års Nobelprismodtagere har afsløret mekanismen bag en af livets mest essentielle tilpasningsprocesser, lyder det i en meddelelse fra Karolinske Insitutttet.

- De har lagt grundlaget for vores forståelse af, hvordan iltniveauer påvirker cellulært stofskifte og fysiologiske funktioner, lyder det yderligere fra juryen.

De tre forskeres opdagelser har resulteret i lovende strategier til behandling og forebyggelse af blandt andet blodsygdomme, kræft og andre sygdomme.

/ritzau/